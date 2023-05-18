В Бурятии строительство турцентра на сакральном месте оскорбило жителей
В Курумканском районе вспыхнул скандал. Местные жители негодуют, что на сакральных для них местах решили возвести туристический центр.
Сельчане также возмущаются, что глава района не прислушивается к мнению своих избирателей, а согласен со строительством турцентра. Жители добавили, что обратятся в министерство туризма, в Буддийскую традиционную Сангху России, а также Главе Бурятии Алексею Цыденову. В ответ глава района Леонид Будаев сообщил, что земельный участок для создания туристического проекта оформлен по программе "Дальневосточный гектар", который может оформить любой гражданин России без согласования главы района, главы поселения. К слову, без согласия местных жителей тоже.
«Приехали, и заявили, что купили землю сельского поселения Элэсун в местности Нижний Куйтун,возле субургана Соодой ламы. Мнения жителей вообще не спрашивали. Наш глава, без схода жителей, от себя всё решил. Сегодня в нашей местной группе было обсуждение. Все жители против этого, то есть сделать туристический центр возле наших сакральных мест. Вопрос к администрации, к главе Курумканского района, кто разрешает всё это? Почему продаются наши священные места, где мы молимся Соодой Ламе? Это наши древние сакральные места, где чужакам нельзя!»,
- высказываются сельчане в группе «Курумкан-инфо 24/7».
«По Курумканскому району таким образом оформлены земельные участки вблизи разных населённых пунктов. Данный земельный участок по данным автоматизированной информационной системы находится за мостом села Элэсун в песчаной местности в значительном отдалении от субургана Соодой ламы. Связавшись с представителями, планируемых реализовать этот проект предусматривает создание центра для организации йога туров, релаксации, единения с природой в соответствии, именно, с концепцией находящихся далее сакральных мест»,
- рассказал Леонид Будаев.
Фото: Номер один