В Бурятии строительство турцентра на сакральном месте оскорбило жителей

В Курумканском районе вспыхнул скандал. Местные жители негодуют, что на сакральных для них местах решили возвести туристический центр.

«Приехали, и заявили, что купили землю сельского поселения Элэсун в местности Нижний Куйтун,возле субургана Соодой ламы. Мнения жителей вообще не спрашивали. Наш глава, без схода жителей, от себя всё решил. Сегодня в нашей местной группе было обсуждение. Все жители против этого, то есть сделать туристический центр возле наших сакральных мест. Вопрос к администрации, к главе Курумканского района, кто разрешает всё это? Почему продаются наши священные места, где мы молимся Соодой Ламе? Это наши древние сакральные места, где чужакам нельзя!»,

- высказываются сельчане в группе «Курумкан-инфо 24/7».



Сельчане также возмущаются, ч

то глава района не прислушивается к мнению своих избирателей, а согласен со строительством турцентра.

Жители добавили, что обратятся в министерство туризма, в Буддийскую традиционную Сангху России, а также Главе Бурятии Алексею Цыденову.

В ответ глава района Леонид Будаев сообщил, что земельный участок для создания туристического проекта оформлен по программе "Дальневосточный гектар", который может оформить любой гражданин России без согласования главы района, главы поселения. К слову, без согласия местных жителей тоже.