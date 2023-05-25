Право на отгул

Вопрос: «За что можно получить отгул на работе?»

Сэсэг Нимаевна

Любой сотрудник может взять отгул. Для этого нужно написать заявление и отдать его на подпись работодателю. Главное, сделать это заблаговременно - у разных компаний на этот счёт свои правила.

Отгул положен:

1. За переработки. Сверхурочная работа даёт право на дополнительный выходной или денежную компенсацию: полтора оклада - за первые 2 часа; 2 оклада - за последующие часы.

2. За работу в выходной. Если вы заменяли коллегу в свой нерабочий день, у вас есть право получить его оплату в двукратном размере или дополнительный выходной. Либо работник заменит вас, когда отгул потребуется вам.

3. Для прохождения диспансеризации. Для проверки состояния здоровья положен оплачиваемый выходной. До 40 лет - 1 день раз в 3 года. С 40 лет до предпенсионного возраста - 1 день ежегодно. Пенсионерам и предпенсионерам - 2 выходных дня в год. Необходимо предоставить справку о прохождении диспансеризации.

4. Донорам. Доноры освобождаются от работы в дни медосмотра и сдачи крови. Кроме того, им положен дополнительный отгул - например, его можно присоединить к отпуску или взять в другой день в течение года. Донорство нужно подтвердить справкой. Она выдаётся в пункте сдачи крови.

5. Родителям детей-инвалидов. Можно взять 4 дополнительных выходных в месяц - сразу или разбить на несколько. Чтобы их предоставили, нужно подтвердить инвалидность ребёнка документами. Их полный перечень можно уточнить на работе.

6. Дополнительный неоплачиваемый выходной раз в месяц могут взять:

- родители, работающие на Крайнем Севере и имеющие детей до 16 лет;

- женщины, трудящиеся в сельской местности.

Для этого нужно написать заявление, и работодатель не сможет отказать в отдыхе. Этим допвыходной отличается от выходного дня за свой счёт.