Общество 18.05.2023 в 14:34

«А снег идет»: в район Бурятии вновь нагрянула зима

Напоминаем, сегодня 18 мая
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Текст: Евгения Гармаева
«А снег идет»: в район Бурятии вновь нагрянула зима

Работники природного парка «Шумак» в Окинском районе опубликовали в соцсетях кадры с заснеженным пейзажем. Красиво, правда, немного неловко, что осадки выпали 18 мая. Видеороликами поделились сотрудники БУ "Бурприрода". На кадрах специалист парка измеряет линейкой сугробы.




«А снег идёт, а снег идёт… Сегодня выпало уже 10 см осадков в виде снега, и он продолжает идти»,

 - написали они.
Отметим, природный парк "Шумак" - особо охраняемая природная территория регионального значения. Работники также поделились видеороликом «за день до», на котором снега еще не было, и изюбри на этом же месте спокойно лакомились сеном.



Фото и видео: "Бурприрода"

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