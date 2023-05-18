«А снег идет»: в район Бурятии вновь нагрянула зима

Работники природного парка «Шумак» в Окинском районе опубликовали в соцсетях кадры с заснеженным пейзажем. Красиво, правда, немного неловко, что осадки выпали 18 мая. Видеороликами поделились сотрудники БУ "Бурприрода". На кадрах специалист парка измеряет линейкой сугробы.











«А снег идёт, а снег идёт… Сегодня выпало уже 10 см осадков в виде снега, и он продолжает идти»,

- написали они.



Отметим, природный парк "Шумак" - особо охраняемая природная территория регионального значения.

Работники также поделились видеороликом «за день до», на котором снега еще не было, и изюбри на этом же месте спокойно лакомились сеном.













Фото и видео: "Бурприрода"