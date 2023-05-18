В Иркутске почтили память «воздушного маршала»

Инспектор по сопровождению пассажирских самолётов линейного отдела внутренних дел в аэропорту Иркутска Владимир Ежиков трагически погиб при попытке пресечения угона воздушного судна. В 50-ю годовщину рокового события транспортные полицейские и ветераны посетили могилу погибшего коллеги, сообщили в Восточно-Сибирском линейном управлении МВД России на транспорте.Собравшиеся возложили венок к могиле товарища и почтили его память минутой молчания. Воспоминаниями о службе во взводе сопровождения пассажирских самолетов с Владимиром Ежиковым поделились ветераны Владимир Елизаров, Валерий Зеленский, председатель Совета ветеранов Иркутского ЛО МВД России на воздушном транспорте Татьяна Моисеенко.Председатель Совета ветеранов Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте Сергей Желнов рассказал о династии Ежиковых. Как на смену пришла сестра Светлана Бояршинова, которая ушла на пенсию в звании майора. Сергей Николаевич отметил, что в музее истории Управления будет создан стенд, посвященный памяти Владимира Ежикова.«Главные задачи сегодняшнего мероприятия – почтить память товарища и передать молодым сотрудникам созданные ветеранами традиции и реликвии службы», - подчеркнул полковник милиции в отставке Сергей Желнов.Владимир Ежиков родился 8 ноября 1951 года, пришел на работу в органы внутренних дел после службы в армии. 18 мая 1973 года 20-летний инспектор по сопровождению пассажирских самолётов линейного отдела внутренних дел в аэропорту Иркутска Владимир Ежиков сопровождал роковой рейс. Лайнер Ту-104А следовал по маршруту Москва – Чита.В Иркутске самолет сел на дозаправку и посадку пассажиров. На борту воздушного судна находились 72 пассажира и 9 членов экипажа. Почти сразу после набора высоты с самолета поступило сообщение, что один из пассажиров требует изменить курс на Китай и угрожает взорвать самолет. Спустя две минуты связь с экипажем прервалась, самолет исчез с экранов радара. Как выяснилось, младший сержант милиции Ежиков предпринял попытку обезвредить злоумышленника и выстрелил в него. Перед смертью террорист все же успел взорвать бомбу, что привело к уничтожению самолета и гибели пассажиров и экипажа.В СССР первый документально подтвержденный угон гражданского самолета с выдвижением соответствующего обвинения и осуждением угонщика произошёл в июне 1954 года в Новосибирске. За период до 1970 года произошло всего три попытки захвата самолета. В 1970 году отец и сын Бразинкасы захватили и угнали в Турцию самолет АН-24. При этом погибла бортпроводница Надежда Курченко. Именно этот случай, а также тот факт, что с начала 1970-х годов количество попыток угонов самолетов начало возрастать, заставили правительство СССР обратить внимание на проблему воздушного терроризма, до этого считавшуюся в СССР несуществующей.12 июля 1973 года в СССР была создана Служба авиационной безопасности. Работало и специализированное подразделение, которое называлось «Сопровождающие».Поводом для этого послужила именно авиакатастрофа самолета Ту-104 рейса Москва-Чита, произошедшая в мае 1973 года под Читой. Постепенно в сферу деятельности новой службы вошли: досмотр пассажиров, их ручной клади и багажа, грузов, почты, комплектов бортового питания, всего того, что перевозится по воздуху, самих самолетов и персонала авиапредприятия, контроль периметра аэропорта и его территории, контроль за исправностью документов пассажиров. Вооружили и летчиков. В те времена «Аэрофлот» был практически единственной авиакомпанией в Европе, где экипажу выдавалось личное оружие (пистолеты Макарова, обычно 2 или 3 единицы оружия на экипаж). Экипажи проходили специальную подготовку и имели право стрелять на поражение в случае возникновения опасности на борту со стороны пассажиров, оказывающих неповиновение.Что касается укрепленных дверей в кабину пилотов, то в СССР их стали делать из металла еще в 1970-е годы, сразу после случая с Бразинкасами. С тех пор металлическая дверь в носовой отсек, согласно служебной инструкции, запирается еще перед взлетом и открывается только по спецсигналу бортпроводников. Так что в этом плане СССР намного опередил зарубежные страны. Сохранились ли «воздушные маршалы» в России - не ясно.— сотрудники федеральной службы воздушных маршалов США, в составе федерального правоохранительного агентства. В задачу сотрудников входит обеспечение безопасности в самолетах и другом воздушном транспорте. Оперативники во время несения службы должны оставаться инкогнито, не выдавая своей должности и смешиваясь с обычными пассажирами рейса.Фото: пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте