Общество 18.05.2023 в 15:40

В Иркутске почтили память «воздушного маршала»

Транспортные полицейские и ветераны вспоминали коллегу, погибшего при исполнении служебного долга
A- A+
Текст: Номер один
В Иркутске почтили память «воздушного маршала»
Инспектор по сопровождению пассажирских самолётов линейного отдела внутренних дел в аэропорту Иркутска Владимир Ежиков трагически погиб при попытке пресечения угона воздушного судна. В 50-ю годовщину рокового события транспортные полицейские и ветераны посетили могилу погибшего коллеги, сообщили в Восточно-Сибирском линейном управлении МВД России на транспорте.

Собравшиеся возложили венок к могиле товарища и почтили его память минутой молчания. Воспоминаниями о службе во взводе сопровождения пассажирских самолетов с Владимиром Ежиковым поделились ветераны Владимир Елизаров, Валерий Зеленский, председатель Совета ветеранов Иркутского ЛО МВД России на воздушном транспорте Татьяна Моисеенко.

Председатель Совета ветеранов Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте Сергей Желнов рассказал о династии Ежиковых. Как на смену пришла сестра Светлана Бояршинова, которая ушла на пенсию в звании майора. Сергей Николаевич отметил, что в музее истории Управления будет создан стенд, посвященный памяти Владимира Ежикова.

«Главные задачи сегодняшнего мероприятия – почтить память товарища и передать молодым сотрудникам созданные ветеранами традиции и реликвии службы», - подчеркнул полковник милиции в отставке Сергей Желнов.

Владимир Ежиков родился 8 ноября 1951 года, пришел на работу в органы внутренних дел после службы в армии. 18 мая 1973 года 20-летний инспектор по сопровождению пассажирских самолётов линейного отдела внутренних дел в аэропорту Иркутска Владимир Ежиков сопровождал роковой рейс. Лайнер Ту-104А следовал по маршруту Москва – Чита.

В Иркутске самолет сел на дозаправку и посадку пассажиров. На борту воздушного судна находились 72 пассажира и 9 членов экипажа. Почти сразу после набора высоты с самолета поступило сообщение, что один из пассажиров требует изменить курс на Китай и угрожает взорвать самолет. Спустя две минуты связь с экипажем прервалась, самолет исчез с экранов радара. Как выяснилось, младший сержант милиции Ежиков предпринял попытку обезвредить злоумышленника и выстрелил в него. Перед смертью террорист все же успел взорвать бомбу, что привело к уничтожению самолета и гибели пассажиров и экипажа.

В СССР первый документально подтвержденный угон гражданского самолета с выдвижением соответствующего обвинения и осуждением угонщика произошёл в июне 1954 года в Новосибирске. За период до 1970 года произошло всего три попытки захвата самолета. В 1970 году отец и сын Бразинкасы захватили и угнали в Турцию самолет АН-24. При этом погибла бортпроводница Надежда Курченко. Именно этот случай, а также тот факт, что с начала 1970-х годов количество попыток угонов самолетов начало возрастать, заставили правительство СССР обратить внимание на проблему воздушного терроризма, до этого считавшуюся в СССР несуществующей.

12 июля 1973 года в СССР была создана Служба авиационной безопасности. Работало и специализированное подразделение, которое называлось «Сопровождающие».Поводом для этого послужила именно авиакатастрофа самолета Ту-104 рейса Москва-Чита, произошедшая в мае 1973 года под Читой. Постепенно в сферу деятельности новой службы вошли: досмотр пассажиров, их ручной клади и багажа, грузов, почты, комплектов бортового питания, всего того, что перевозится по воздуху, самих самолетов и персонала авиапредприятия, контроль периметра аэропорта и его территории, контроль за исправностью документов пассажиров. Вооружили и летчиков. В те времена «Аэрофлот» был практически единственной авиакомпанией в Европе, где экипажу выдавалось личное оружие (пистолеты Макарова, обычно 2 или 3 единицы оружия на экипаж). Экипажи проходили специальную подготовку и имели право стрелять на поражение в случае возникновения опасности на борту со стороны пассажиров, оказывающих неповиновение.

Что касается укрепленных дверей в кабину пилотов, то в СССР их стали делать из металла еще в 1970-е годы, сразу после случая с Бразинкасами. С тех пор металлическая дверь в носовой отсек, согласно служебной инструкции, запирается еще перед взлетом и открывается только по спецсигналу бортпроводников. Так что в этом плане СССР намного опередил зарубежные страны. Сохранились ли «воздушные маршалы» в России - не ясно.

Воздушные маршалы — сотрудники федеральной службы воздушных маршалов США, в составе федерального правоохранительного агентства. В задачу сотрудников входит обеспечение безопасности в самолетах и другом воздушном транспорте. Оперативники во время несения службы должны оставаться инкогнито, не выдавая своей должности и смешиваясь с обычными пассажирами рейса. 

Фото: пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте
Теги
память полиция авиация безопасность

Все новости

В Бурятии по вине женщины сгорели три дома
18.05.2023 в 16:13
В Бурятии памятник пограничникам повредили случайно
18.05.2023 в 15:46
В Иркутске почтили память «воздушного маршала»
18.05.2023 в 15:40
В пригороде Улан-Удэ бомж напал на женщину
18.05.2023 в 15:35
В Бурятии дома-развалюхи в Сотниково взяли под охрану
18.05.2023 в 15:15
В Улан-Удэ у жителей двух районов отключат холодную воду
18.05.2023 в 15:06
Известный художник из Бурятии выиграл в международном конкурсе
18.05.2023 в 14:55
«А снег идет»: в район Бурятии вновь нагрянула зима
18.05.2023 в 14:34
В Улан-Удэ дворник нашел снаряд
18.05.2023 в 14:28
«Мы разрешения не давали»
18.05.2023 в 14:26
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 мая

Читайте также
В Бурятии дома-развалюхи в Сотниково взяли под охрану

Нежилые дома охраняет частное охранное агентство

18.05.2023 в 15:15
В Улан-Удэ у жителей двух районов отключат холодную воду
Воды не будет с 19 по 20 мая из-за ремонтных работ
18.05.2023 в 15:06
«А снег идет»: в район Бурятии вновь нагрянула зима
Напоминаем, сегодня 18 мая
18.05.2023 в 14:34
«Мы разрешения не давали»
Родные умершей девочки обвинили ритуальщиков в том, что фото их дочки использовали в рекламе
18.05.2023 в 14:26
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru