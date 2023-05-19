В Бурятии свалки на сельхозземлях угрожают гриппом птиц

Незаконный свалки на сельскохозяйственного назначения наносят не только огромный вред экологии и ущерб почвам, являются источником природных пожаров, но и способствуют распространению опасных болезней. Неликвидированные мусорные скопления становятся местом постоянного обитания или остановок на пути миграции большого числа чаек, распространяющих высокопатогенный грипп птиц среди диких и домашних птиц, предупреждает управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.В Бурятии за первый квартал текущего года управлением выявлено шесть новых свалок на площади более 5 гектаров, из которых одна уже ликвидирована. Ведется работа по ликвидации 28 ранее выявленных свалок в Кабанском, Иволгинском, Тарабагатайском, Кяхтинском, Бичурском, Мухоршибирском и других районах Бурятии.Всего с 2017 года в республике выявлено 77 свалок отходов производства и потребления на сельхозземлях общей площадью более 85 гектаров. Ликвидировано 45 свалок площадью 56 гектаров. Нарушителям вынесено 24 предостережения, выдано 49 предписаний, 49 лиц привлечено к административной ответственности в виде штрафа. По 23 свалкам направлена информация в правительство Бурятии, по 38 свалкам – в органы местного самоуправления, 21 материал направлен в органы прокуратуры для принятия мер реагирования.Грипп птиц у чаек протекает в тяжелой форме, приводя к летальному исходу. В мае 2023 года зафиксирован резкий рост гибели птиц семейства чайковых (Laridae) от птичьего гриппа. Только за первые две недели мая зарегистрированы 22 очага, вызванных вирусом подтипа H5N1 (подтверждено экспертизами Федерального центра охраны здоровья животных), в Кировской (9), Смоленской (2), Калужской (1), Калининградской (1), Тверской (1) областях, республиках Марий Эл (4) и Удмуртии (4).Наибольшее количество павших птиц зафиксировано в Кировской области на территории сразу нескольких муниципальных районов – почти 4 тыс голов. Почти 900 чаек за указанный период погибли в республике Марий Эл, 140 чаек погибли в Калужской области.Одно из основных мест добычи пропитания для чаек, живущих вдали от водоемов, становятся свалки и полигоны бытовых отходов. В связи с опасностью, которую представляют свалки для ветеринарного благополучия Россельхознадзор призывает органы исполнительной власти регионов незамедлительно приступить к ликвидации всех свалок на землях сельскохозяйственного назначения в зонах ответственности.Учитывая обострение эпизоотической ситуации в России, в том числе в дикой фауне, и связанное с этим возрастание рисков заноса вируса птичьего гриппа на территории птицеводческих хозяйств всех форм собственности и личных хозяйств, Россельхознадзор обращает внимание на следующее. Нужно обеспечить возможности для населения оперативно сообщать по многоканальной телефонной «горячей линии» о фактах обнаружения павшей домашней, синанторопной и дикой птицы. А также – о фактах заболевания птицы в хозяйствах всех форм собственности.Требуется принятие мер, направленных на охрану поголовья птицы, содержащейся в личных подсобных хозяйствах граждан и других неспециализированных хозяйствах, в которых не предусмотрена система ветеринарно-санитарной защиты. Важно и обеспечение объективного учета поголовья домашней птицы в хозяйствах всех форм собственности, в первую очередь – в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах.Актуальна организация утилизации биологических отходов и работы по обнаружению павшей домашней птицы на свалках твердых бытовых отходов и в местах несанкционированного складирования мусора.На территории России можно встретить больше 20 видов птиц, которые относятся к семейству чайковых. Их ареал обитания достаточно широкий: сюда входит европейская часть страны, большая часть Дальнего Востока и Сибири. Через территорию России проходит восемь основных миграционных путей, и большая часть диких птиц, которые являются потенциальными вирусоносителями, в период весенней миграции прилетают в Россию в места гнездований, создавая риск заноса гриппа и его распространения на домашнюю птицу.Фото: 38fsvps.ru