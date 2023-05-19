Общество 19.05.2023 в 10:57

Алексей Цыденов открыл HeliRussia 2023

XVI Международная выставка вертолетной индустрии начала работу в Москве
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Текст: Номер один
Алексей Цыденов открыл HeliRussia 2023
Глава Бурятии Алексей Цыденов вместе с другими основными спикерами дал старт работе единственной выставки в России, где представлены лучшие достижения всего спектра продукции и услуг вертолетной индустрии: от проектирования и производства до эксплуатации, сообщили в правительстве республики.

Выставка традиционно проходит на территории выставочного центра «Крокус Экспо», в этом году — с 18 по 20 мая. HeliRussia проводится ежегодно, начиная с 2008 года, и стала крупнейшим отраслевым салоном вертолетостроения.

2022-2023 годы стали беспрецедентными для России из-за санкционного давления, которое затронуло все сферы экономики, в том числе и вертолетную отрасль. Несмотря на ограничения, отечественная вертолетная индустрия развивается, появляются новые вертолеты и модификации, предприятия успешно импортозамещают комплектующие, парк БАС и БПЛА вертолетного типа также пополняется новыми моделями различного назначения.

«В этом году участниками HeliRussia 2023 стали более 100 компаний. В деловой программе запланировано более 30 мероприятий, а экспозиции посетят иностранные делегации дружественных стран.

На выставке представлены как зарекомендовавшие отечественные холдинги, концерны и их предприятия, так и новые талантливые российские компании, которые вышли на рынок с предложениями по реализации нового продукта, с программами импортозамещения, внедрением российских товаров и услуг, IT-технологиями, искусственным интеллектом и комлектующими для авиатехники, готовые развиваться и улучшать экономику государства…», — заявила генеральный директор HeliRussia Юлия Володина.

На вертолетной выставке представлены не только летательные аппараты разных типов, классов и назначений, но и аппаратура, а также специальные средства, применяемые, как в силовых операциях, так и в гражданском секторе: при пожаротушении и спасании, при оказании нефтегазовых и медицинских услуг, при перевозке людей и грузов, где используют тяжелые, средние и легкие вертолеты и БАС разных типов.

В новых условиях отечественная вертолетная индустрия продолжает развитие, а машины типов Ми-8, Ми-26, Ми-28, Ми-24, Ми-38, Ка-226, Ка-27/29, Ка-32, Ка-52, Ансат, остаются неизменными лидерами в своих классах.

«В целом сфера применения вертолетной техники сейчас расширяется, так как у нас больше задач по освоению новых направлений Дальнего Востока, включая развитие внутреннего туризма. Мы понимаем, что развитие туризма, скажем, на Камчатке без вертолетов не получится. И освоение территории Дальнего Востока и Арктики без освоения ресурсов и развития доступности тоже невозможно  с учетом специфики территории, инфраструктурной обеспеченности, низкой плотности населения в отдельных населенных пунктах, когда вертолетное сообщение является безальтернативным. И здесь целый комплекс вопросов, на которые необходимо обратить внимание. Это стоимость, эксплуатация, инфраструктура и подготовка кадров лётного состава и сервисных служб», - выделил приоритетные задачи Алексей Цыденов, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Транспорт».

Мероприятие посетили представители администрации президента РФ, правительства РФ, Госсовета РФ, главы регионов, руководители министерств и профильных ведомств, силовых структур, крупнейших производителей и эксплуатантов вертолетной техники.

Новые компании представляют российские разработки и возможности внедрения на авиатехнику отечественной аппаратуры, комплектующих и материалов. Ключевым мероприятием деловой программы стала пленарная сессия с темой – «Вертолетная индустрия — устойчивость отрасли в новых реалиях и перспективы развития».

Фото: egov-buryatia.ru
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вертолетостроение выставка Цыденов

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