Мошенники разводят жителей Бурятии на тракторах и лодках

В Бурятии в отдел полиции «Онохойский» обратился 42-летний местный житель и рассказал о том, что стал жертвой мошенника при покупке сельскохозяйственной техники, сообщили в МВД по Бурятии.Мужчина пояснил, что днем 23 апреля увидел в сети Интернет рекламу магазина по продаже мини-трактора за 145 тыс рублей. Перейдя по ссылке, он оформил заявку на покупку техники и оставил свой сотовый номер телефона. Спустя некоторое время в одном из мессенджеров с ним связался менеджер магазина и отправил договор купли-продажи для заключения сделки.Изучив условия договора, мужчина в устной форме дал менеджеру согласие на продолжение сделки и позже перечислил по указанному номеру банковской карты оплату в размере 135 тыс рублей. Факт перечисления денежных средств он подтвердил скриншотом электронного чека. Отметим, что продавец сделал покупателю скидку в размере 10 тыс рублей, поскольку ему не хватало денег для приобретения товара.Совершив оплату, мужчина вновь позвонил менеджеру. Тот сообщил, что находится на отгрузке товара и позже свяжется с покупателем, однако больше не выходил на связь. Недоступны оказались и другие номера телефонов, указанные на сайте интернет-магазина.Через две недели, не дождавшись обещанного товара, мужчина обратился в полицию. Ущерб составил 135 тыс рублей.В тот же день в отдел полиции «Северобайкальский» обратился 52-летний мужчина. Он рассказал о том, что 21 апреля на популярном сайте по покупке/продаже имущества увидел объявление о продаже моторной лодки. Связавшись на этой же платформе с продавцом, якобы проживающим в соседнем регионе, мужчина обсудил условия покупки и перечислил 28 700 руб в счет оплаты покупки лодки. Уже25 апреля продавец отправил мужчине транспортную накладную и чек об оплате услуг транспортной компании.Однако по прошествии двух недель ожидания доставки мужчина обратился в компанию логистического оператора, где ему сообщили, что такой посылки не существует. Ущерб составил 28 700 рублей.По этим фактам возбуждены уголовные дела, проводятся расследованияПолиция Бурятии призывает граждан быть более осторожными при совершении сделок в сети интернет, проверять потенциальных покупателей, посредников и продавцов всеми доступными способами (по отзывам, общаясь через видеосвязь; по возможности потребовать предъявить документ, удостоверяющий личность) и проговаривать все условия совершения финансовых операций. При возникновении малейших сомнений необходимо отказаться от сделки.Фото: pixabay.com