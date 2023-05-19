Общество 19.05.2023 в 12:09

В Улан-Удэ волонтеры выходили изувеченного котенка и нашли ему дом

Напомним, истощенного питомца со сломанной челюстью нашли в феврале
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ волонтеры выходили изувеченного котенка и нашли ему дом

Активисты улан-удэнского благотворительного фонда «Собака счастья» поделились доброй историей - продолжением нашумевшего случая. В феврале текущего года в местных СМИ опубликовали тяжелую новость о котенке, которую прозвали Фора.

В Улан-Удэ спасают больного котенка со сломанной челюстью
07.02.2023 в 11:43
Как писал «Номер один», добровольцы нашли едва живого истощенного питомца. Увидев животное, они подумали, что кошка уже не выживет и хотели хотя бы облегчить ее страдания перед смертью. У котенка были повреждения в брюшной полости, воздух в диафрагме, сложный перелом челюсти, раны на маленьком крохотном тельце, обезвоживание.

Однако, заботливые волонтеры и опытные ветеринары сотворили настоящее чудо. Сейчас уже сложно представить, что именно эта здоровая, красивая и успевшая повзрослеть кошка-подросток была на волоске от гибели. И недавно Форма отправилась домой.


«Вся наша с вами деятельность, все усилия, вложенные моральные силы и финансовые средства, именно для таких историй! Что может быть лучше, чем знать, что еще одна душа спасена и уже сейчас нежится на постельке в своей любящей семье, а не мучительно умирает где-то на задворках? Тогда, когда становится грустно, хочется выть от безысходности, вселенная дает нам надежду, показывает, что всё не зря! И именно для Форы это стало спасением!», 

- пишут волонтеры.
Попав под кураторство фонда, Фора весила всего 300 грамм. «Собака счастья» благодарит всех, кто поучаствовал в судьбе кошки.

«Фора, тонюсенькими коготками зацепившаяся за шанс на жизнь. 300 грамм упорства, отваги и борьбы - и вот перед нами красотка, которая успела очаровать всех врачей клиники, свести с ума двух котиков на передержке, которые очень сильно ее потеряли, после того, как она уехала домой. В общем, ребят, Фора покорила еще одни сердца и довольная переехала к ним!»

 - добавляют в группе.

 

Фото: "Собака счастья"

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собака счастья волонтеры спасение

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