Общество 19.05.2023 в 12:22

В Улан-Удэ появилась новая дорожная камера

Она будет фиксировать непредоставление преимущества пешеходам
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ появилась новая дорожная камера
Госавтоинспекция Бурятии сообщила об установке нового комплекса фото-видеофиксации нарушений ПДД. Стационарная камера, фиксирующая непредоставление преимущества пешеходам, появилась в Улан-Удэ в районе остановки на ул. Блинова.

Как отметили в ГИБДД, с начала года на дорогах Бурятии складывается неблагоприятная ситуация по наездам на пешеходов. За первые 4 месяца этого года в республике уже произошло 87 ДТП с участием пешеходов, погибли 8 человек и ранены 88 участников дорожного движения. Дорожные камеры зафиксировали свыше 4 тысяч нарушений со стороны водителей, не предоставившим преимущества пешеходам.

Зачастую виновниками ДТП становятся сами пешеходы. По собственной неосторожности пешеходов зарегистрировано 30 происшествий, при этом в 19 случаях граждане находились на проезжей части пьяными.

Госавтоинспекция призывает пешеходов при переходе проезжей части убедиться в безопасности своих действий, дождаться остановки всех транспортных средств и смотреть по сторонам.

Фото: МВД Бурятии
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