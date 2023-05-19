Общество 19.05.2023 в 13:19
Лишь треть студентов поддерживают идею возврата к системе распределения
Однако родители учащихся 10-11-х классов считают систему распределения выпускников благом (61%)
Текст: Номер один
В Госдуму внесли законопроект, который обяжет выпускников-бюджетников отработать три года по распределению, а в случае отказа — возместить государству расходы на обучение. Экономически активным россиянам и родителям старшеклассников идея возврата к системе распределения и гарантированному трудоустройству выпускников вузов кажется привлекательнее, чем самим студентам, сообщает результаты своих исследований портал SuperJob.
За возврат к системе распределения выпускников вузов высказались 56% россиян. Каждый четвертый высказался против, 19% затруднились с ответом. Чаще остальных за возврат к системе распределения выпускников вузов высказывались респонденты старше 45 лет (65%) и россияне с высшим образованием (60%).
По сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет, поддерживать систему распределения выпускников стали реже: в 2019 году за возврат к системе высказывались 69% опрошенных, год назад - 63%, сегодня - 56%.
Опрос родителей учащихся 10-11 классов показал, что большинство из них считает возврат к системе распределения выпускников благом (61%).
Среди студентов университетов и институтов возвращение к системе распределения выпускников поддерживают лишь трое из десяти, а 46% считают, что подобная система нарушает свободу выбора, и высказываются против ее введения.
Место проведения опроса: Россия, 427 населенных пунктов всех федеральных округов. Время проведения: 1- 17 мая 2023 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 2500 респондентов.
Фото: unsplash.com/photos
За возврат к системе распределения выпускников вузов высказались 56% россиян. Каждый четвертый высказался против, 19% затруднились с ответом. Чаще остальных за возврат к системе распределения выпускников вузов высказывались респонденты старше 45 лет (65%) и россияне с высшим образованием (60%).
По сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет, поддерживать систему распределения выпускников стали реже: в 2019 году за возврат к системе высказывались 69% опрошенных, год назад - 63%, сегодня - 56%.
Опрос родителей учащихся 10-11 классов показал, что большинство из них считает возврат к системе распределения выпускников благом (61%).
Среди студентов университетов и институтов возвращение к системе распределения выпускников поддерживают лишь трое из десяти, а 46% считают, что подобная система нарушает свободу выбора, и высказываются против ее введения.
Место проведения опроса: Россия, 427 населенных пунктов всех федеральных округов. Время проведения: 1- 17 мая 2023 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 2500 респондентов.
Фото: unsplash.com/photos