Улан-удэнец решил организовать праздник для особенных детей

В соцсетях Бурятии появилось необычное объявление. Улан-удэнец Павел Тынтуев решил организовать праздник для детей с особенностями развития. Часть средств он готов вложить из личных сбережений, остальные пытается добрать с помощью народных сборов. По его мнению, 1 июня, когда вся страна празднует День защиты детей, особенные малыши находятся в стороне от общегородских гуляний. А ведь они, как и все остальные дети, тоже нуждаются в ярких праздниках, подарках, положительных эмоциях и общении.Улан-удэнец Павел Тынтуев признается, что идея сделать праздник для особенных деток принадлежит не ему. С такой просьбой к нему обратилась руководитель благотворительного Центра помощи детям с особенностями развития «Единый мир». А он не смог пройти мимо и тут же загорелся такой задумкой. Так, уже продумал примерный сценарий и развлечения для ребятишек.- Встречать ребят будет аниматор Белый Мишка в ростовой кукле 2,5 метра. Он придет с воздушными шариками и будет их раздавать детям. За этим медведем я давно наблюдаю, он вообще всем детям нравится. У меня ребенок, когда его увидел, сразу побежал к нему, обнял пушистого мишку и засмеялся. Еще придет ростовая кукла Буба. Шоу мыльных пузырей, аквагрим. Детям будут раздавать сладости, вату, попкорн, другие вкусняшки. Еще хочу позвать повара, который бы сделал для всех шашлык или плов. Я хочу создать атмосферу яркого детского, семейного праздника. Позитивные эмоции нужны всем детям, - говорит Павел.Зов о помощи он опубликовал в соцсетях. Но пока из нужной суммы в минимум 50 тыс. рублей, не набралось даже половины.- 1 июня по всей стране отмечается детский праздник, но, как правило, речь идет о здоровых детках. Мне кажется, это несправедливо, и стало жаль, что праздник проходит мимо детей с особенностями развития. Я очень благодарен всем, кто уже откликнулся на зов о помощи, и, думаю, сможем добрать всю сумму и мне удастся претворить свой план в жизнь. У нас в городе очень много неравнодушных, хороших людей, я уверен, они помогут, - считает улан-удэнец.Праздник для детей с особенностями развития планируется устроить 1 июня в парке им. Жанаева на Восточном.Мы решили поинтересоваться, чем живет сам неравнодушный улан-удэнец, и услышали его непростую историю.Как выяснилось, у Павла тоже сын с особенностями развития. Он не понаслышке знает, каково это иметь «нетипичного» ребенка.- У сына органическое поражение мозга с элементами аутизма. Причины появления этой болезни никому не известны. Такой ребенок может родиться у совершенно здоровых людей, даже если ты и твоя жена олимпийские чемпионы. Никто от этого не застрахован. Во всем мире не придумали лекарства от аутизма. Конечно, когда я узнал о диагнозе, для меня это был шок. Если раньше я был беззаботным, смешливым кавээнщиком, то после этого стал более молчаливым, замкнутым. И начал думать только об одном – как помочь сыну.Врачи особых надежд не питали. Уже в четыре года малышу дали инвалидность и посоветовали родителям сделать все, чтобы хотя бы компенсировать состояние сына. Решить проблемы с речью и некоторые другие вряд ли получится.- У нас сейчас главная цель, развить навыки так, чтобы сын смог жить самостоятельно, когда нас рядом не будет. Чтобы умел себя обслуживать, мог самостоятельно сходить в магазин, прокормить себя. Чтобы он не попал в психоневрологический диспансер.Для того, чтобы вплотную заниматься реабилитацией ребенка, нужны были немалые средства.- На авиазаводе я проработал примерно десять лет до этого, стал руководителем среднего звена, шел по карьерной лестнице. Но требовались большие деньги, и я все бросил и уехал в Южную Корею. Работал разнорабочим на стройке и на автомобильном заводе. Пришлось заново осваивать разные профессии. Например, работал в кузнечно-литейном цехе корпорации Hitachi. Зарплата – 3 тыс. долларов в месяц. Работали шесть дней в неделю, один выходной. Дневные и ночные смены по 12 часов. Мы снимали квартиру на четверых, я отдавал деньги за аренду, а все остальные средства посылал жене на лечение сына.Павел признается, что у него есть непонимание, почему в большой богатой стране и нефтяной державе деньги на лечение и реабилитацию детей ( в том числе смертельно больных) приходится либо зарабатывать тяжким трудом, либо собирать всем миром.- У меня высшее образование: строительный факультет ВСГУТУ, я инженер. В Корее я познакомился с еще двумя жителями России и СНГ. Мы однажды работали болгаркой втроем. Один - юрист из Узбекистана, второй - врач из Казахстана и я - инженер из Бурятии. Мы вместе смеялись и спрашивали себя: «Что мы здесь делаем? Как получилось, что люди с высшим образованием уезжают на стройки?». У всех троих дети с ограниченными возможностями здоровья.Пока отец был на заработках, реабилитацией сына занималась мама. Вернувшись домой, Павел увидел прогресс в развитии сына. Нет, разговаривать он не стал и окончательно не выздоровел, чуда не случилось, но разница была очевидна. Ребенок научился многим навыкам самообслуживания, стал более спокойным. Через полтора года улан-удэнец вновь отправился на заработки – для оплаты очередного этапа реабилитации сына.- На это раз поехал в Турцию. Работал барменом шесть дней в неделю. А в выходной шел на стройку. Иногда, когда силы покидали, чтобы не сдаваться, я представлял себе счастливое личико сына и шел работать дальше.Сейчас Павел находится дома, в кругу семьи. В ближайших планах вернуться на завод.Удивительно, но, даже имея свои, можно сказать, неразрешимые проблемы, Павел постоянно стремится помогать другим. В свое время он получил звание лучшего молодого специалиста Улан-Удэ, звание «Гордость авиазавода». Благодаря его усилиям восстановили памятник Герою ВОВ Дарме Жанаеву, установлен памятник ветеранам авиазавода. В поселке Восточный, где он живет, его знают как активного общественника, эколога, борца за благоустройство поселка, права людей. Если к нему обращаются за помощью, он старается не отказывать. А порой и сам находит нуждающихся в помощи.- Один раз по телевизору увидел репортаж про ребенка, которому срочно требовались средства на лечение. А в тот момент у нас как раз проводился молодежный чемпионат по самбо. Я обратился к Федору Емельяненко, к его людям. Он вышел на меня, мы созвонились, я предложил ему поучаствовать в акции. Он согласился, сделал фото с надписью «Давайте поможем ребенку». Запустили в соцсетях пост и собрали деньги. Также мы помогали бабушкам, дедушкам, ветеранам труда. Были как тимуровцы: где-то дрова наколоть, где-то ремонт сделать и так далее.Отдельная больная тема поселка - разбитые дороги.- Улица Королева у нас есть, по которой ездит общественный транспорт. Там все в ямах. Как-то раз ехал в маршрутке, машина наехала на огромную яму, ребенок упал и ударился, у него пошла кровь из носа. Я решил, что надо с этим что-то сделать. Как раз в это время ОНФ проводил акцию «Убитые дороги России». Нам удалось выиграть в этом конкурсе. После чего улицу наконец отремонтировали.Павел не скрывает, что по сей день ему сложно смириться с тем, что у него особенный ребенок, но зацикливаться на этом он не считает правильным.- Еще до рождения ребенка занимался благотворительностью, озеленением и помогал людям. И буду дальше это делать, мне нравится быть нужным, потому что радостно, когда приносишь пользу этому миру и даришь людям счастье!Помочь Павлу с организацией праздника для особенных детей можно перечислив деньги на карту Сбера по номеру тел. 89021 63 76 09 (Павел Сергеевич Т.) С пометкой «Для праздника».Фото: из личного архива Павла Тынтуева