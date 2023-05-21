В Улан-Удэ деменция не помешала пенсионерам найти свою любовь

Дом престарелых кому-то может показаться одним из самых безрадостных мест на планете. Пожилые доживают в нем последние годы, коротая время за разговорами друг с другом и персоналом. Однако в стенах такого дома зачастую скучать не приходится. Здесь можно познакомиться с уникальными людьми и встретить самые разные жизненные ситуации – от побегов с помощью простыни до красивой истории любви.В пансионаты для пожилых попадают люди, нуждающиеся в ежечасном присмотре из-за различных недугов. Самый распространенный из них - деменция. Заболевание относится к ряду психических расстройств и становится тяжким бременем для их семей. Несмотря на то, что сознание человека остается ясным, болезнь постепенно лишает его самого главного - воспоминаний.Один из пансионатов располагается в Октябрьском районе. Директор и основатель пансионата для пожилых «Долголетие» Вадим Теняков даже не предполагал, что когда-то займется подобным бизнесом. Он еще с нулевых занимается недвижимостью, но по стечению обстоятельств четыре года назад решил открыть частный дом для престарелых. Пансионат первое время работал в убыток. Любой другой предприниматель сразу бы бросил это дело, но для Вадима в какой-то момент дом престарелых стал значить гораздо больше, чем просто способ заработать.- Все оказалось не так просто, было тяжело вести бизнес. Не бросил, потому что нашел в этом свое предназначение. Практически от каждого родственника при посещении своих родных неоднократно слышал много слов благодарности. Для них это удивительно, как мы со своими постояльцами бережно общаемся, имеем столько терпения. Но мы привыкли - ведь они наша большая семья, - говорит Вадим.Пожилые люди проживают в подобных домах годами, помимо прочего ухода почти каждый нуждается в постоянном присмотре. Теняков работает вместе с любимой женой и знает здесь каждого, как родного. И уже редко удивляется их причудам.Практически у всех постояльцев частного пансионата для пожилых людей общий диагноз: «деменция». Таким старикам необходим постоянный контроль. Как правило, именно частные дома престарелых переполнены такими постояльцами. Это связано с тем, что в государственные учреждения с данным заболеванием не берут. Диагноз «деменция» приравнивается к психическим отклонениям, а значит и люди с ним отправляются в специализированные медицинские учреждения. Но далеко не все родственники по моральным соображениям готовы сдать своих пожилых членов семьи в психиатрическую лечебницу.- Для таких случаев существуем мы. Была у нас бабушка с «Дивизки». Она сама признавала: «У меня памяти нет. Я могу плитку включить и забыть. Пожар начнется и весь дом сгорит. Лучше я буду здесь». Случаи разные. Кто-то работает с утра до вечера и не может сутками присматривать за пожилым членом семьи. У кого-то уже на это нет сил. К примеру, у бабушки деменция, она ходит под себя, квартира маленькая. А некоторые наши пожилые постояльцы уже пережили своих детей - есть те, у кого не осталось родственников, - сетует директор пансионата для пожилых людей.Бывает и такое, что позаботиться о стариках уже некому. Как-то раз Вадиму позвонили из социальной больницы. В ней несколько месяцев лежала пожилая женщина, которая была никому не нужна.- У Анны никого не осталось. Когда мы ее забрали, документы при ней отсутствовали. Из-за этого ее не брали в государственный пансионат. Но пока восстанавливали ей паспорт, уже привыкли к ней. Так она у нас и осталась. Прожила больше двух лет, но, к сожалению, уже ушла из жизни. Еще одна лежачая попала к нам после многочисленных переломов. Как она вся переломалась, никто не знает. Такая «сказочница». Говорила, что ее сын Филипп Киркоров. Кем работала, неясно, сначала рассказывала, что врачом, потом адвокатом. Все профессии перебрала. Старость, что поделать, - вспоминает Теняков.Иногда кроме старческого маразма вперемешку с деменцией у постояльцев диагностируют и шизофрению. Загадочная бабушка Ксения Лаптева часто сидит в своем кресле и разговаривает сама с собой. Любит спросить: «Сколько время?» и тут же собирается домой. После чего, навернув пару кругов по столовой, возвращается в любимое кресло.- У нее болезнь спокойная, она тихо живет в своем мире. Печально, но на сегодняшний день она уже не узнает своих родственников. Дочка ее навещает, придет, поплачет. Ну а что тут уже сделаешь, - отмечает руководитель пансионата.Есть в доме и 82-летний «десантник» Валерий Раднаев. У него тяжелая форма деменции, но при этом он часто читает стихи, заученные еще в школьные годы.- Сейчас уже получше, но первое время с ним было тяжело. Постоянно спрашивал: «Сколько я здесь уже?». Мы ему говорим, что год прошел, а он: «Да как год, месяц, наверное. А где моя жена?». Она уехала в Казань на операцию и оттуда уже не вернулась, но он этого просто не помнит. В прошлом году он связал простыни и по ним через окно пытался уйти. Мы вовремя остановили его побег. Вот так и прозвали его «десантник». Раньше работал инженером-механиком, окончил Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева. А в юности был дирижером военного оркестра, - рассказывает директор пансионата.Оказалось, что в пансионате для пожилых людей очень много ветеранов войны, выпускников лучших вузов страны и просто интересных людей. Одна бабушка Дарья Иванова чего стоила.- Она была из семейских. Отличалась своей аккуратностью. Проснется ни свет ни заря, заправит кровать, все складочки на ней расправит. Любила отбирать у сиделки швабру, чтобы самой убраться. Мы в пансионате отметили ее юбилей - 95 лет. Ее тогда поздравляли от администрации нашей республики, было море цветов, прислали даже открытку от Путина. Она воевала на Дальнем Востоке. В 17 лет сражалась против японцев в ВОВ. Но не признана ветераном войны, потому что действия на Дальнем Востоке не были приравнены к боевым действиям. Жаль, всего месяц до 96-летия не дожила, - рассказывает Вадим Теняков.Директор пансионата для пожилых людей знает каждого из членов своей огромной «семьи». Признается, сложнее всего, конечно же, расставаться навсегда. Дом престарелых нелегко пережил времена пандемии COVID-19. Вторая волна забрала с собой жизни сразу четырех постояльцев, было госпитализировано 50% жильцов.- Очень волновались в том числе за Эдуарда. Он тяжелее всех заболел в первую волну. Его тогда забрали в БСМП, после чего он еще несколько раз там лежал, но выкарабкался. Кстати, именно после ковида деменция у него усилилась. Смерть соседей здесь постояльцы переносят проще, они просто об этом забывают. Но мы-то каждого помним, - вздыхает директор.Безусловно, принять решение о том, что пришло время сдать своего близкого человека в пансионат для пожилых людей, непросто.- Это морально тяжело, но в таких случаях надо. С болезнью не поспоришь. Нужно задуматься перед выбором. Либо стать безотлучной сиделкой для своего родителя, либо заниматься своей жизнью, детьми и работой и навещать стариков как можно чаще. Просто оставить пожилого родителя в четырех стенах одного не получится. Во-первых, это опасно для них, у нас же все под круглосуточным присмотром. Во-вторых, им дома по-настоящему одиноко. В пансионате они находятся среди своих ровесников, общаются на общие темы и остаются социализированными. Плюс, представьте, каково вам было бы чувствовать давление от своих близких, у которых не хватает терпения повторять одно и то же или убираться ежеминутно. Такое недовольство они воспринимают болезненно. А здесь проживают в кругу своих, тут они не чужие друг другу, - подытожил директор пансионата.К слову, отдавать пожилого родственника на постоянное попечение пансиона вовсе не обязательно. При необходимости отъезда его можно оставить на определенное время, а вскоре у дома откроется помещение для дневного пребывания престарелых.В помещении будут предусмотрены все условия для достойного времяпровождения. Старики смогут проработать желаемое с психологом, будут созданы кружки для занятий по интересам, планируют установить настольный теннис, караоке, ряд игр и прочее. Но самое главное, их ждет общение в дружном коллективе ровесников.Для пансионата под руководством Вадима Тенякова Эуард Семенович – особенный постоялец. Он самый первый житель пансионата, в который четыре года назад переехал сразу после его открытия. Первые несколько месяцев жил в нем с персоналом в полном одиночестве. Это сейчас в пансионате проживают 24 человека.В прошлом Эдуард Семенов выпускник Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, по образованию радиофизик. Несколько лет проработал на кафедре МГУ, а после вернулся на родину, где трудился в стенах Бурятского научного центра. С годами память стала подводить, его семья переехала в другой город, а он оказался на попечении пансионата. В нем и встретил Эдуард 78-летнюю Раису Онегину.- Ее привезли полтора года назад. Сами даже не поняли, как начали общаться. Я желания с кем-то знакомиться не имел, она тоже. Нам просто интересно, когда мы вдвоем. Есть о чем поговорить. Помогаем друг другу. Я очень рад, что ее встретил, - говорит Эдуард.Оказалось, что Эдуард многое забывает. Он не помнит, что болел COVID-19 и что находился на волосок от смерти. Не помнит порою, что был когда-то женат. История любви началась с того, что у Раисы Онегиной заболели плечи, тогда Эдуард Семенов вызвался сделать ей массаж. Слово за слово, потом и влюбились. По коридорам они ходят держась за руку, на диване всегда сидят рядышком. Когда Раиса встает, Эдуард ее немного придерживает, чтобы та ненароком не упала.- У обоих деменция, но они любят друг друга, как дети. Когда к нам Раису привезли, они познакомились и с того дня стали неразлучны. Мы сами неоднократно слышали, как они в любви признаются: «Как хорошо, что мы познакомились», «Ты мне очень нравишься». Такие годы у них, а смотришь и приятно. Это еще и для нас очень большое облегчение, что они познакомились. Потому что она когда пришла, плохо ходила, терялась и забывала, где ее комната. А когда начала дружить с Эдуардом - расцвела. Даже если забывает что-то, Эдика найдет и сразу же успокоится, - радуется Вадим Теняков.При разговоре с журналистом влюбленные засмущались, и мы проводили их до своей комнаты. Глядя, как обнявшись, идут эти двое, появилось ощущение, что они по-настоящему счастливы. И пускай каждый из них толком не помнит своего прошлого, зато сегодня эти влюбленные не забывают самого главного – что они есть друг у друга.Фамилии постояльцев пансионата измененыФото: pixabay.com