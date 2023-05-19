Общество 19.05.2023 в 15:06

Житель Улан-Удэ обманул агентство недвижимости

Покупатель и продавец совершили сделку напрямую, обойдя услуги риелтора

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Текст: "Номер один"
Житель Улан-Удэ обманул агентство недвижимости

Периодически жители республики жалуются на недобросовестную работу агентств недвижимости, особенно оказывающих услуги по аренде жилья. Зачастую агентства дают контакты тех арендаторов, которые уже сдали квартиры или дома. Люди чувствуют себя обманутыми. Но порой быть обманутыми приходится и агентствам недвижимости.

Так, одно из известных в Улан-Удэ агентств недвижимости подало в суд иск к улан-удэнцу, в котором просили взыскать с него долг по агентскому договору в размере 40 000 руб. и неустойку в размере 28 280 руб.

На суде представитель агентства недвижимости сообщила, что агентство оказало мужчине услуги по агентскому договору, покупатель осматривал объект недвижимости, агентство готовило предварительный и основной договора купли-продажи, оказывало иные услуги. Мужчина же за оказанные услуги не заплатил.

Горожанин просил суд отказать в удовлетворении иска 2в связи с недоказанностью факта наличия договорных отношений, отсутствием факта оказания и приемки услуг, невозможностью определения объема оказанных услуг. Также пояснил, что если суд придет к выводу о наличии договорных отношений, то сумма по договору за оказанную услугу является завышенной, также просил уменьшить размер заявленной неустойки», - следует из материалов дела.

Суд установил, что улан-удэнец заключил договор на покупку объекта недвижимости. Из договора следует, что вознаграждение агентству выплачивается в течение одного календарного дня по факту выполнения агентом поручения принципала.

«Фактом выполнения агентом поручения является сдача документов для государственной регистрации перехода права собственности/прав требования». Стоимость услуг исполнителя за оказание услуги составляет 1% от стоимости приобретаемого объекта недвижимости, но не менее 28 000 руб», - уточняется в документах.

Мужчина из базы объектов, выставленных на продажу агентством, выбрал понравившийся ему и съездил с риелтором на его показ.

Вскоре продавец и покупатель заключили договор купли-продажи жилого помещения, минуя услуги риелтора. Акт приема-передачи услуг с агентством недвижимости мужчина не подписывал, предоставление каких-либо услуг со стороны агентство мужчина отрицал.

Однако суд посчитал, что отсутствие подписанного сторонами акта приема-передачи не свидетельствует о том, что договор не был заключен и часть услуг по нему не была исполнена.

Суд постановил, что с горожанина в пользу агентства недвижимости следует взыскать сумму задолженности за фактически оказанную услугу в размере 3333,33 руб., а также неустойку в размере 300 руб., всего 3633,33 руб.


Фото: "Номер один"

 

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риелтор агентство договор недвижимость суд

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