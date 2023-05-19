В Улан-Удэ тракторы весной тоже вышли на поля

В этом году в Улан-Удэ будут ухаживать за 34 футбольными полями общей площадью 70,8 тыс кв м, из них 25 находятся на территории образовательных учреждений, пять – на территории спортивных школ. На эти цели по поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова выделено 12,7 млн рублей, сообщили в городском Комбинате по благоустройству.«В прошлом году мы закупили специальные мини-тракторы и навесное оборудование для ухода за футбольными полями. Для поддержания полей в надлежащем виде приобрели 40 тонн резиновой крошки фракцией 1-2 мм на сумму 1,1 млн рублей за счет средств комбината, поскольку засыпка крошки на футбольных полях должна проводиться постоянно», - рассказал директор Комбината по благоустройству Александр Солдаткин.Специалисты комбината ежедневно выезжают на объекты и расчесывают поля с помощью специальной щетки-насадки. Контролируют уровень засыпных материалов в покрытии. При необходимости они вносят недостающий засыпной материал для сохранения целостности ворса и конструкции. Особое внимание уделяется зонам пенальти, подачи угловых, а также площадям ворот и штрафным площадям в целом.Весь мусор работники комбината систематически убирают вручную, чтобы не пострадал внешний вид самого покрытия и не ухудшалась его сопротивляемость к нагрузкам и способность пропуска воды.Ухаживать за футбольными полями Комбинат по благоустройству начал в прошлом году. Тогда на содержании числилось 22 школьных футбольных поля.Фото: ulan-ude-info.ru