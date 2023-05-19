Общество 19.05.2023 в 18:30
В Улан-Удэ директор «Городских маршрутов» обвиняется во взятке
Частный перевозчик предлагал ему деньги за рост простоев и перерывов в работе муниципальных маршрутов
Текст: Номер один
В Улан-Удэ расследуется уголовное дело в отношении 52-летнего директора МУП «Городские маршруты» Алексея Кожевникова. Он обвиняется в «получении взятки за совершение незаконных действий» (ч. 3 ст. 290 УК РФ), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.
По данным следствия, в период с 2014 года к директору муниципального предприятия неоднократно обращался местный предприниматель. Он предлагал чиновнику, находясь в его служебном кабинете, деньги в значительном размере за выпуск в ограниченном количестве на маршрут автобусов большой вместимости автопредприятия, а также - за установление графика работы муниципальных автобусов, который бы предусматривал большое количество простоев и перерывов их на маршрутах. Цель – повышение доходов индивидуального предпринимателя при перевозке пассажиров на городских маршрутах.
В настоящее время по ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы.
Как сообщал «Номер один», передел рынка перевозок Улан-Удэ в пользу муниципалов «Городские маршруты» обещали вести культурно. «В рукопашную не пойдем», - заверяли в МУП, наращивая свою долю.
«Когда муниципальный транспорт заходит на маршрут, который раньше обслуживался только частным перевозчиком, такие конфликты происходят. Они, к счастью, не выходят за рамки. Хочу сказать, что проходят встречи с руководителями маршрутов, я лично встречаюсь со всеми, в спокойном режиме обсуждаем возможные проблемы, чтобы они не превращались в серьезные сложности. Мы, муниципалы, боремся за пассажира с частным перевозчиком – там где конкурируем – тем, что будем предоставлять более качественную услугу, какие-то дополнительные удобные сервисы. В рукопашную мы не пойдем, это не наш метод», - миролюбиво заверял директор общество и конкурентов.
Путь для устранения трений видится в работе частников и муниципалов в рамках взаимно согласованного расписания движения.
По словам Алексея Кожевникова, сейчас частные перевозчики с маршрута №3 запросили расписание движения муниципальных автобусов. «Сейчас они либо уже выработали (свое – прим.) расписание, либо оно у них в работе. Чтобы нормально найти путь совместно работать на этом направлении. Мы всегда готовы сесть за стол (переговоров – прим.) с любым частным перевозчиком, обслужить наши общие проблемы, чтобы пассажирам было спокойнее, надежнее», - приводил пример директор.
В прошлом году МУП «Городские маршруты» перевез 4,8 млн пассажиров. В настоящее время в будние дни перевозится порядка 30 тыс пассажиров и цифра растет с выходом каждого нового автобуса. «Думаю, в течение годы мы, как минимум, удвоим свою долю на рынке. А, может быть, и утроим. По статистике конца прошлого года, МУП перевез порядка пяти процентов пассажиров нашего города», - поделился тогда ожиданиями Алексей Кожевников.
Фото: «Номер один»
По данным следствия, в период с 2014 года к директору муниципального предприятия неоднократно обращался местный предприниматель. Он предлагал чиновнику, находясь в его служебном кабинете, деньги в значительном размере за выпуск в ограниченном количестве на маршрут автобусов большой вместимости автопредприятия, а также - за установление графика работы муниципальных автобусов, который бы предусматривал большое количество простоев и перерывов их на маршрутах. Цель – повышение доходов индивидуального предпринимателя при перевозке пассажиров на городских маршрутах.
В настоящее время по ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы.
Как сообщал «Номер один», передел рынка перевозок Улан-Удэ в пользу муниципалов «Городские маршруты» обещали вести культурно. «В рукопашную не пойдем», - заверяли в МУП, наращивая свою долю.
«Когда муниципальный транспорт заходит на маршрут, который раньше обслуживался только частным перевозчиком, такие конфликты происходят. Они, к счастью, не выходят за рамки. Хочу сказать, что проходят встречи с руководителями маршрутов, я лично встречаюсь со всеми, в спокойном режиме обсуждаем возможные проблемы, чтобы они не превращались в серьезные сложности. Мы, муниципалы, боремся за пассажира с частным перевозчиком – там где конкурируем – тем, что будем предоставлять более качественную услугу, какие-то дополнительные удобные сервисы. В рукопашную мы не пойдем, это не наш метод», - миролюбиво заверял директор общество и конкурентов.
Путь для устранения трений видится в работе частников и муниципалов в рамках взаимно согласованного расписания движения.
По словам Алексея Кожевникова, сейчас частные перевозчики с маршрута №3 запросили расписание движения муниципальных автобусов. «Сейчас они либо уже выработали (свое – прим.) расписание, либо оно у них в работе. Чтобы нормально найти путь совместно работать на этом направлении. Мы всегда готовы сесть за стол (переговоров – прим.) с любым частным перевозчиком, обслужить наши общие проблемы, чтобы пассажирам было спокойнее, надежнее», - приводил пример директор.
В прошлом году МУП «Городские маршруты» перевез 4,8 млн пассажиров. В настоящее время в будние дни перевозится порядка 30 тыс пассажиров и цифра растет с выходом каждого нового автобуса. «Думаю, в течение годы мы, как минимум, удвоим свою долю на рынке. А, может быть, и утроим. По статистике конца прошлого года, МУП перевез порядка пяти процентов пассажиров нашего города», - поделился тогда ожиданиями Алексей Кожевников.
Фото: «Номер один»