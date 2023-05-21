Общество 21.05.2023 в 13:22

В одном из сел Бурятии началось строительство новой школы

Возведение объекта в Кижинге продлится 2 года
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
В одном из сел Бурятии началось строительство новой школы
Как сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников, в селе Кижинга началась строительство школы на 176 учащихся. 

«На сегодня ведутся работы по устройству фундамента двух блоков. На объекте 15 рабочих и 6 единиц техники. Объект двухлетний, в этом году нам необходимо будет построить конструктив здания, а в следующем сделать внутреннюю отделку», - сообщил зампред.

По его словам, двухэтажное здание будет состоять из блоков А, Б, В, Г, Д, а его общая площадь составит 4 тысячи квадратов. Все блоки прямоугольной формы, функционально связанные между собой. 

По проекту на 1-м этаже расположены кабинеты начальной школы, учительская начальной школы, кабинеты математики, черчения и рисования, иностранных языков, рекреации, комбинированная мастерская по обработке металла и древесины, мастерские обслуживающих видов труда, санузлы для учащихся и персонала, медицинский блок, пищеблок с обеденным залом, спортивный зал, раздевальные для мальчиков и девочек с санузлами и душевыми, снарядная, инвентарная, тренерская, кабинет завхоза.

На 2-м этаже расположены кабинеты начальной школы, раздельные спальные помещения для мальчиков и девочек, игровая, кабинеты химии, физики, биологии, истории и географии, информатики и вычислительной техники, лаборантские, учительская средней школы, серверная, санузлы для учащихся и персонала, рекреации, библиотека, актовый зал, кабинеты психолога, завуча, директора, канцелярия, методический кабинет, радиоузел, венткамера.

«Ну и традиционно, в блоке А размещены учебные помещения начальных классов, в блоке Б размещены учебные помещения среднего и старшего школьного возраста. В блоке Д будет находится спортзал размером 12 х 24м. и высотой 6м. Наполняемость кабинетов: по 18 учащихся. Игровая и спальные помещения для группы продлённого дня, рассчитанной на 12 детей. Теплоснабжение – централизованное, источником теплоснабжения будет является поселковая котельная», - сообщил Евгений Луковников.

Фото: соцсети
Теги
школа

Все новости

В одном из сел Бурятии началось строительство новой школы
21.05.2023 в 13:22
В Бурятии растет число отказов в регистрации автомобилей
21.05.2023 в 08:00
В Улан-Удэ деменция не помешала пенсионерам найти свою любовь
21.05.2023 в 07:00
В районе Бурятии началось строительство дома культуры
20.05.2023 в 18:03
В Улан-Удэ среди ночи из задымленной многоэтажки эвакуировали 25 человек
20.05.2023 в 17:37
Минздрав Бурятии прокомментировал пожар в Закаменской больнице
20.05.2023 в 16:43
В районе Бурятии воспламенилась свалка
20.05.2023 в 16:23
Мобилизованный из Бурятии погиб в Украине 9 мая
20.05.2023 в 15:02
В Бурятии на перевале Мандрик опрокинулась фура
20.05.2023 в 14:47
В районе Бурятии похоронили мобилизованного, погибшего в Украине
20.05.2023 в 13:43
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 мая

Читайте также
В Бурятии растет число отказов в регистрации автомобилей
При покупке подержанной машины необходимо быть очень внимательным
21.05.2023 в 08:00
В Улан-Удэ деменция не помешала пенсионерам найти свою любовь
Вспыхнувшие чувства даже поставили на ноги тяжелобольную бабушку
21.05.2023 в 07:00
Житель Бурятии пережил угрозу смерти и три операции из-за кариеса
«Запущенный» зуб привел к тяжелейшим осложнениям
20.05.2023 в 12:07
В Бурятии работники прокуратуры посадили 100 сосен
Акцию провели в честь 100-летнего юбилея ведомства
20.05.2023 в 11:16
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru