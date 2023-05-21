В одном из сел Бурятии началось строительство новой школы

Как сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников, в селе Кижинга началась строительство школы на 176 учащихся.«На сегодня ведутся работы по устройству фундамента двух блоков. На объекте 15 рабочих и 6 единиц техники. Объект двухлетний, в этом году нам необходимо будет построить конструктив здания, а в следующем сделать внутреннюю отделку», - сообщил зампред.По его словам, двухэтажное здание будет состоять из блоков А, Б, В, Г, Д, а его общая площадь составит 4 тысячи квадратов. Все блоки прямоугольной формы, функционально связанные между собой.По проекту на 1-м этаже расположены кабинеты начальной школы, учительская начальной школы, кабинеты математики, черчения и рисования, иностранных языков, рекреации, комбинированная мастерская по обработке металла и древесины, мастерские обслуживающих видов труда, санузлы для учащихся и персонала, медицинский блок, пищеблок с обеденным залом, спортивный зал, раздевальные для мальчиков и девочек с санузлами и душевыми, снарядная, инвентарная, тренерская, кабинет завхоза.На 2-м этаже расположены кабинеты начальной школы, раздельные спальные помещения для мальчиков и девочек, игровая, кабинеты химии, физики, биологии, истории и географии, информатики и вычислительной техники, лаборантские, учительская средней школы, серверная, санузлы для учащихся и персонала, рекреации, библиотека, актовый зал, кабинеты психолога, завуча, директора, канцелярия, методический кабинет, радиоузел, венткамера.«Ну и традиционно, в блоке А размещены учебные помещения начальных классов, в блоке Б размещены учебные помещения среднего и старшего школьного возраста. В блоке Д будет находится спортзал размером 12 х 24м. и высотой 6м. Наполняемость кабинетов: по 18 учащихся. Игровая и спальные помещения для группы продлённого дня, рассчитанной на 12 детей. Теплоснабжение – централизованное, источником теплоснабжения будет является поселковая котельная», - сообщил Евгений Луковников.Фото: соцсети