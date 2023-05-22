Жители Бурятии осаждают курсы профподготовки

Жители республики проявляют большой интерес к расширению своих профессиональных возможностей. Этому помогает большое количество бесплатных и платных курсов. Их длительность - от нескольких дней до полугода. Причем граждан, которые расширяют свой потенциал на платных курсах, больше, чем на бесплатных.Интересно, что на платные курсы граждане идут обучаться как за свой счет, так и за счет работодателя (Улан-Удэнский авиазавод, «приборка» и другие предприятия). Если говорить о самых популярных направлениях, по которым люди обучаются за деньги работодателя, то это столяр, слесарь, фрезеровщик, системный администратор компьютерных сетей, клепальщик. Интересно, что в связи с развитием туризма в республике туристические компании начали обучать для себя экскурсоводов, гидов.За свой счет граждане обычно обучаются на повара-кондитера, парикмахера, специалиста «ногтевого» направления и других сфер индустрии красоты. Многие из них потом становятся самозанятыми.Кроме обучения в Бурятии можно учиться на онлайн-курсах, которые ведут преподаватели из других регионов России. Самыми короткими курсами являются, пожалуй, курсы по повышению квалификации педагогов. Самые длинные - это сфера компьютерных технологий, здравоохранения и водители.Курсы по профессиональному обучению граждан призваны повысить человеческий потенциал Бурятии. Каждый закончивший их получает соответствующее свидетельство о рабочей квалификации.Фото: «Номер один»