В Бурятии 74-летний мужчина похитил сотовый телефон из машины участника ДТП

В Бурятии в мае поселке Цаган-Нур Мухоршибирского района произошло ДТП, в котором автомобили получили механические повреждения. Водители авто решили не вызывать сотрудников ГИБДД и решить вопрос компенсации причиненного ущерба самостоятельно.Встретиться автовладельцы решили на следующий день. 42-летний водитель в качестве гарантии передал 74-летнему участнику аварии документы на автомобиль и паспорт. Однако этого пенсионеру показалась мало и он, дождавшись, когда мужчина отвлёкся, похитил из салона иномарки дорогостоящий телефон стоимостью 70 тыс рублей.На следующий день пенсионер передал сотовый телефон своей дочери. Женщина, позвонив автовладельцу, объявила о том, что имущество мужчины находится у нее, но до выплаты компенсации возвращать гаджет она не планирует.Похищенное изъято полицейскими. В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «кража». В отношении его дочери решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 330 УК РФ «самоуправство», сообщили в МВД по Бурятии.Фото: pixabay.com