Руководство ВСЖД войдет в состав группы по развитию дальневосточных городов

В Бурятии будет создана рабочая группа по вопросу реализации мастер-плана развития дальневосточных городов. В ее состав войдут представители руководства Восточно-Сибирской железной дороги, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Решение о создании рабочей группы было принято в ходе совещания начальника ВСЖД Вадима Владимирова с заместителем председателя правительства Бурятии Евгением Луковниковым, заместителем министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Виталием Хамархановым, главой города Северобайкальска Олегом Котовым и представителями администрации.В рамках исполнения поручений президента России Владимира Путина по развитию дальневосточных городов в Северобайкальске запланированы реконструкция железнодорожной станции со строительством надземного пешеходного перехода над железнодорожными путями, а также расширение транспортно-логистических возможностей инфраструктуры БАМа. Для решения этих задач на ВСЖД ведется масштабная модернизация.В частности, на участках БАМа в границах магистрали в 2023 году к сдаче запланировано 35 объектов инфраструктуры. Среди них реконструкция станций, запуск 19 объектов энергоснабжения, строительство новых разъездов. Инвестиции в реализацию проектов составят более 43 млрд рублей.Модернизация магистральной инфраструктуры позволит к 2024 году увеличить пропускную способность участка Лена – Хани Восточно-Сибирской железной дороги с 19 до 43 пар поездов в сутки.Фото: ВСЖД