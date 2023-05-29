Регистрация тургрупп
Вопрос: «Как зарегистрировать туристическую группу в МЧС?»
Валерий Павлович
Согласно действующему законодательству, перед выходом на маршрут тургруппам необходимо пройти регистрацию.
Информировать службы МЧС о маршрутах передвижения необходимо за 10 дней до путешествия.
Зарегистрировать тургруппу можно двумя способами:
- оставить заявку в онлайн режиме на сайте Главного управления МЧС России по Республике Бурятия: https://clck.ru/SVj6e;
- позвонить по телефону 373-827.
При подаче онлайн-заявки на регистрацию необходимо указать состав и количество участников, руководителей, контактные телефоны, подробную информацию о маршруте и т.д.
Ответственный сотрудник ведомства в субъекте РФ обязан обработать заявку в течение одного рабочего дня, после чего передать сведения в спасательное подразделение, в зоне ответственности которого планируется маршрут.