Регистрация тургрупп

Вопрос: «Как зарегистрировать туристическую группу в МЧС?»

Валерий Павлович

Согласно действующему законодательству, перед выходом на маршрут тургруппам необходимо пройти регистрацию.

Информировать службы МЧС о маршрутах передвижения необходимо за 10 дней до путешествия.

Зарегистрировать тургруппу можно двумя способами:

- оставить заявку в онлайн режиме на сайте Главного управления МЧС России по Республике Бурятия: https://clck.ru/SVj6e;

- позвонить по телефону 373-827.

При подаче онлайн-заявки на регистрацию необходимо указать состав и количество участников, руководителей, контактные телефоны, подробную информацию о маршруте и т.д.

Ответственный сотрудник ведомства в субъекте РФ обязан обработать заявку в течение одного рабочего дня, после чего передать сведения в спасательное подразделение, в зоне ответственности которого планируется маршрут.