Общество 29.05.2023 в 09:00

Регистрация тургрупп

Куда обращаться для регистрации?
A- A+
Текст: Номер один
Регистрация тургрупп
Номер один

Вопрос: «Как зарегистрировать туристическую группу в МЧС?»

Валерий Павлович

Согласно действующему законодательству, перед выходом на маршрут тургруппам необходимо пройти регистрацию.

Информировать службы МЧС о маршрутах передвижения необходимо за 10 дней до путешествия.  

Зарегистрировать тургруппу можно двумя способами:

- оставить заявку в онлайн режиме на сайте Главного управления МЧС России по Республике Бурятия: https://clck.ru/SVj6e;

- позвонить по телефону 373-827.

При подаче онлайн-заявки на регистрацию необходимо указать состав и количество участников, руководителей, контактные телефоны, подробную информацию о маршруте и т.д.

Ответственный сотрудник ведомства в субъекте РФ обязан обработать заявку в течение одного рабочего дня, после чего передать сведения в спасательное подразделение, в зоне ответственности которого планируется маршрут.


 

Теги
справбюро

Все новости

Бизнес Бурятии готов поддерживать участников СВО и их семьи
28.05.2023 в 16:44
Идея бизнес-патриотов «больше работать» малопопулярна
28.05.2023 в 16:14
В Улан-Улэ гастролирует «Номадик балет»
28.05.2023 в 12:26
Овцеводы Бурятии примут участие во втором этапе Всероссийской выставки племенных овец и коз
28.05.2023 в 12:06
Мошенники выманили у жителя Бурятии почти 4 млн рублей
28.05.2023 в 10:05
В Бурятии утилизирован КРС, зараженный бруцеллёзом
28.05.2023 в 09:39
Рокеры из Улан-Удэ завоевывают фанатов по всему миру
28.05.2023 в 08:00
Более 100 детей из ДНР отдохнут на Байкале
28.05.2023 в 07:47
Научные разработки университета в Улан-Удэ помогут сэкономить миллионы
28.05.2023 в 07:00
Бурятия принимает поздравления со столетним юбилеем со всей России
27.05.2023 в 16:36
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 мая

Читайте также
Бизнес Бурятии готов поддерживать участников СВО и их семьи
Предприниматели республики разрабатывают программы поддержки: от бесплатных путевок до скидок в магазинах
28.05.2023 в 16:44
Идея бизнес-патриотов «больше работать» малопопулярна
Восемь из десяти россиян высказываются против рабочей шестидневки                                                            
28.05.2023 в 16:14
В Улан-Улэ гастролирует «Номадик балет»
Звезды монгольского балета представляют неоклассический спектакль
28.05.2023 в 12:26
Овцеводы Бурятии примут участие во втором этапе Всероссийской выставки племенных овец и коз
Более 20 племенных хозяйств от  Алтая до Забайкалья привезут на выставку свыше 200 овец и коз
28.05.2023 в 12:06
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru