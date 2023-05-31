Общество 31.05.2023 в 09:00

Использование личного имущества в служебных целях

Положена ли компенсация?
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Текст: Номер один
Использование личного имущества в служебных целях
Pixabay

Вопрос: «Положена ли работнику компенсация за использование личных вещей в служебных целях?»

Нередко работники используют личное имущество в служебных целях. Например, собственный компьютер, телефон.

Работодатель должен возмещать стоимость абонентской платы, электроэнергии и т.п. Возмещение расходов работника является обязанностью работодателя, а размер возмещения определяется соглашением сторон. При этом работодатель обязан возместить расходы только если имущество работника используется с согласия или ведома работодателя и, если имущество работника используется в интересах работодателя.

Вид имущества, который может использоваться работником:

- инструмент;

- личный транспорт;

- оборудование;

- другие технические средства и материалы.

Например, надомнику может быть частично компенсирована оплата коммунальных услуг, а также услуг телефонной связи и др.

 

 

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