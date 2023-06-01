Общество 01.06.2023 в 09:00

Специальный счет для пенсии ребенка-инвалида

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Текст: Номер один
Специальный счет для пенсии ребенка-инвалида
Номер один

Вопрос: «Нам сказали, что пенсию ребенка-инвалида нужно перевести на какой-то спецсчет. Правда ли это?» 

Марина П.

Родителям и опекунам, получающим пенсии детей-инвалидов, рекомендуется перевести получение пенсии на номинальный счет либо для доставки пенсии открыть счет на имя ребенка.

Доставка пенсий несовершеннолетним имеет особый порядок - право на пенсию имеет ребенок, при этом выплачивать пенсию можно на счет самого ребенка, либо на счет его законного представителя (родителя, усыновителя, опекуна, попечителя).

Нередки случаи, когда из пенсии ребенка-инвалида, которая зачисляется на личный счет родителя, производятся удержания, если в отношении родителя возбуждается исполнительное производство. Это происходит потому, что пенсия по инвалидности детям-инвалидам не входит в перечень видов доходов, на которые не может быть обращено взыскание. А взыскание по задолженности должника на денежные средства, находящиеся на номинальном банковском счете, владельцем которого он является, не допускается. Таким образом, оформление выплаты пенсии по инвалидности ребенка на номинальный счет родителя либо на собственный счет ребенка гарантирует получение полного размера назначенной пенсии.

Оформить номинальный счёт можно в отделении банка. Далее необходимо поменять способ доставки пенсии, сделать это можно через портал Госуслуг.

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