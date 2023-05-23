Общество 23.05.2023 в 10:20
В Бурятии военные форсировали Джиду в интересах сельчан
Специалисты инженерных войск ВВО завершили установку понтонной переправы через реку
Текст: Номер один
Специалисты инженерных войск Восточного военного округа (ВВО) завершили установку понтонной переправы через реку Джида в Бурятии для оказания помощи местному населению, сообщили в пресс-службе ВВО.
После обращения главы республики по указанию командования ВВО понтонная переправа установлена в районе населенных пунктов Дырестуй и Зарубино Джидинского района. Переправа связала села с «большой землей» кратчайшим путем.
Военнослужащие организовали подготовку и обслуживание военной техники и понтонных звеньев, часть техники, в том числе плавающие гусеничные транспортеры ПТС-М доставлены с помощью армейских тягачей КамАЗ – 65225.
Всего для выполнения задачи в район было доставлено 18 понтонных звеньев на автомобилях повышенной проходимости - КрАЗ-255Б. По прибытии военные инженеры выполнили сброс понтонных звеньев и наведение переправы
Длина моста составила 105 метров, для его наращивания, в случае подъема уровня воды, создан запас понтонных звеньев, а также проведены работы по организации подъездных путей, как для пешеходов, так и для автомобильной техники. Уже был организован контрольный пропуск техники по мосту. Понтонная переправа начала работу, она будет действовать до поздней осени текущего года.
Как сообщал «Номер один», понтонный мост устанавливается шестой год подряд. Информации о точных сроках начала строительства стационарного моста в этом районе пока нет.
Фото: function.mil.ru
После обращения главы республики по указанию командования ВВО понтонная переправа установлена в районе населенных пунктов Дырестуй и Зарубино Джидинского района. Переправа связала села с «большой землей» кратчайшим путем.
Военнослужащие организовали подготовку и обслуживание военной техники и понтонных звеньев, часть техники, в том числе плавающие гусеничные транспортеры ПТС-М доставлены с помощью армейских тягачей КамАЗ – 65225.
Всего для выполнения задачи в район было доставлено 18 понтонных звеньев на автомобилях повышенной проходимости - КрАЗ-255Б. По прибытии военные инженеры выполнили сброс понтонных звеньев и наведение переправы
Длина моста составила 105 метров, для его наращивания, в случае подъема уровня воды, создан запас понтонных звеньев, а также проведены работы по организации подъездных путей, как для пешеходов, так и для автомобильной техники. Уже был организован контрольный пропуск техники по мосту. Понтонная переправа начала работу, она будет действовать до поздней осени текущего года.
Как сообщал «Номер один», понтонный мост устанавливается шестой год подряд. Информации о точных сроках начала строительства стационарного моста в этом районе пока нет.
Фото: function.mil.ru