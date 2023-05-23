Общество 23.05.2023 в 10:20

В Бурятии военные форсировали Джиду в интересах сельчан

Специалисты инженерных войск ВВО завершили установку понтонной переправы через реку

A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии военные форсировали Джиду в интересах сельчан
Специалисты инженерных войск Восточного военного округа (ВВО) завершили установку понтонной переправы через реку Джида в Бурятии для оказания помощи местному населению, сообщили в пресс-службе ВВО.

После обращения главы республики по указанию командования ВВО понтонная переправа установлена в районе населенных пунктов Дырестуй и Зарубино Джидинского района. Переправа связала села с «большой землей» кратчайшим путем.

Военнослужащие организовали подготовку и обслуживание военной техники и понтонных звеньев, часть техники, в том числе плавающие гусеничные транспортеры ПТС-М доставлены с помощью армейских тягачей КамАЗ – 65225.

Всего для выполнения задачи в район было доставлено 18 понтонных звеньев на автомобилях повышенной проходимости - КрАЗ-255Б. По прибытии военные инженеры выполнили сброс понтонных звеньев и наведение переправы

Длина моста составила 105 метров, для его наращивания, в случае подъема уровня воды, создан запас понтонных звеньев, а также проведены работы по организации подъездных путей, как для пешеходов, так и для автомобильной техники. Уже был организован контрольный пропуск техники по мосту. Понтонная переправа начала работу, она будет действовать до поздней осени текущего года.

Как сообщал «Номер один», понтонный мост устанавливается шестой год подряд. Информации о точных сроках начала строительства стационарного моста в этом районе пока нет.

Фото: function.mil.ru
Теги
ВВО переправа Бурятия

Все новости

В Бурятии на пожаре погибла женщина
23.05.2023 в 11:02
В Бурятии военные форсировали Джиду в интересах сельчан
23.05.2023 в 10:20
Житель Бурятии попал под прицеп трактора
23.05.2023 в 10:07
В Бурятии задержали нарушителей особого противопожарного режима
23.05.2023 в 10:05
В Бурятии добровольцы не смогли выехать тушить пожар из-за сломанной машины
23.05.2023 в 09:54
Фермеры Бурятии получают субсидии на электроизгороди
23.05.2023 в 09:34
В Бурятии работник ЖКХ обворовывал сельчан
23.05.2023 в 09:32
В Улан-Удэ нашлась пропавшая девушка
23.05.2023 в 09:19
Вычет за отделку новостройки
23.05.2023 в 09:00
Ревнивый житель Бурятии едва не убил человека
22.05.2023 в 17:58
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 мая

Читайте также
В Бурятии задержали нарушителей особого противопожарного режима
Росгвардейцы потушили начинавшийся пожар и доставили выпивавшую на природе пару в полицию
23.05.2023 в 10:05
Фермеры Бурятии получают субсидии на электроизгороди
Этот способ защиты посевов от потравы получил признание у местных аграриев
23.05.2023 в 09:34
Вычет за отделку новостройки
Важные моменты
23.05.2023 в 09:00
В день фестиваля «Последний звонок» в Улан-Удэ усилят работу автобусов по маршруту №37
«Городские маршруты» в этот день выделят десять «Волгабасов», вечером автобусы будут развозить участников фестиваля в центр
22.05.2023 в 17:19
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru