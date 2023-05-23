Общество 23.05.2023 в 12:19
В Монголии ликвидируют последствия снежной бури
Колонна грузовиков с гуманитарной помощью отправилась в аймаки Хэнтий, Сухбаатар и Дорнод
Текст: Номер один
В минувшую пятницу, 19 мая, мощная снежная буря обрушилась на большую часть территории Монголии, включая восточные аймаки, где скорость ветра составляла 18-20 м/с. В некоторых районах аймаков Хэнтий и Сухбаатар скорость ветра временами достигала 28-30 м/с, сообщило МОНЦАМЭ.
В связи с этим по решению заместителя премьер-министра Монголии, председателя Государственной чрезвычайной комиссии было созвано срочное совещание с участием представителей министерств сельского хозяйства и энергетики, Главного управления по чрезвычайгым ситуациям и Института метеорологии и мониторинга окружающей среды. Приняты следующие меры.
Из государственных резервов гражданам, оставшимся без крова из-за опасного погодного явления в аймаках Хэнтий, Дорнод и Сухбаатар будут предоставлены юрты, а в аймаки Хэнтий и Сухбаатар будут отправлены топливо, защитная одежда и продуктовые наборы.
По данным Главного управления по чрезвычайным ситуациям, в настоящее время организуется доставка товаров и материалов из госрезерва.
Фото: montsame.mn
В связи с этим по решению заместителя премьер-министра Монголии, председателя Государственной чрезвычайной комиссии было созвано срочное совещание с участием представителей министерств сельского хозяйства и энергетики, Главного управления по чрезвычайгым ситуациям и Института метеорологии и мониторинга окружающей среды. Приняты следующие меры.
Из государственных резервов гражданам, оставшимся без крова из-за опасного погодного явления в аймаках Хэнтий, Дорнод и Сухбаатар будут предоставлены юрты, а в аймаки Хэнтий и Сухбаатар будут отправлены топливо, защитная одежда и продуктовые наборы.
По данным Главного управления по чрезвычайным ситуациям, в настоящее время организуется доставка товаров и материалов из госрезерва.
Фото: montsame.mn