Общество 23.05.2023 в 12:19

В Монголии ликвидируют последствия снежной бури

Колонна грузовиков с гуманитарной помощью отправилась в аймаки Хэнтий, Сухбаатар и Дорнод
A- A+
Текст: Номер один
В Монголии ликвидируют последствия снежной бури
В минувшую пятницу, 19 мая, мощная снежная буря обрушилась на большую часть территории Монголии, включая восточные аймаки, где скорость ветра составляла 18-20 м/с. В некоторых районах аймаков Хэнтий и Сухбаатар скорость ветра временами достигала 28-30 м/с, сообщило МОНЦАМЭ.

В связи с этим по решению заместителя премьер-министра Монголии, председателя Государственной чрезвычайной комиссии было созвано срочное совещание с участием представителей министерств сельского хозяйства и энергетики, Главного управления по чрезвычайгым ситуациям и Института метеорологии и мониторинга окружающей среды. Приняты следующие меры.

Из государственных резервов гражданам, оставшимся без крова из-за опасного погодного явления в аймаках Хэнтий, Дорнод и Сухбаатар будут предоставлены юрты, а в аймаки Хэнтий и Сухбаатар будут отправлены топливо, защитная одежда и продуктовые наборы.

По данным Главного управления по чрезвычайным ситуациям, в настоящее время организуется доставка товаров и материалов из госрезерва.

Фото: montsame.mn
Теги
стихия снег буря Монголия

Все новости

В Бурятии остановили пожар, угрожавший уничтожить село
23.05.2023 в 12:41
В Окинском районе Бурятии появился новый прокурор
23.05.2023 в 12:23
В Монголии ликвидируют последствия снежной бури
23.05.2023 в 12:19
На дальней станции сойду
23.05.2023 в 12:09
«Вернуть Улан-Удэ в город»
23.05.2023 в 11:59
Жительница Бурятии после многодневного «развода» отдала жуликам 3 млн рублей
23.05.2023 в 11:38
Омбудсмен Бурятии пожаловалась в Генпрокуратуру на управление Росимущества
23.05.2023 в 11:25
В Бурятии на пожаре погибла женщина
23.05.2023 в 11:02
В Бурятии военные форсировали Джиду в интересах сельчан
23.05.2023 в 10:20
Житель Бурятии попал под прицеп трактора
23.05.2023 в 10:07
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 мая

Читайте также
На дальней станции сойду
Wink покажет документальный сериал «Поуехавшие» об историях горожан, начавших свое дело в провинции
23.05.2023 в 12:09
Омбудсмен Бурятии пожаловалась в Генпрокуратуру на управление Росимущества
Оно допустило превращение здания-памятника в Кяхте в пристанище для бомжей и в место опасных игр детей  

23.05.2023 в 11:25
В Бурятии военные форсировали Джиду в интересах сельчан
Специалисты инженерных войск ВВО завершили установку понтонной переправы через реку

23.05.2023 в 10:20
В Бурятии задержали нарушителей особого противопожарного режима
Росгвардейцы потушили начинавшийся пожар и доставили выпивавшую на природе пару в полицию
23.05.2023 в 10:05
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru