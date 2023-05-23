Жители Улан-Удэ увидят Венеру рядом с Луной

Иркутский планетарий и Иркутское региональное астрономическое общество проведут 23 мая наблюдения Луны и Венеры в Иркутской области, Республики Бурятия, в Забайкальском крае, а также в столице Монголии Улан-Баторе.

«Вечером 23 мая можно будет наблюдать красивое небесное явление: рядом с растущей Луной в западной части горизонта будет видна яркая Венера. В телескоп можно будет разглядеть горы и кратеры на Луне, а у Венеры будет видна фаза. Мы рады тому, что можем показать эти объекты в телескоп не только на территории России, но и в Монголии. Сейчас планетарий участвует в качестве одного из организаторов вместе с Национальным университетом Монголии, Национальной астрономической обсерватории Японии и Международным астрономическим союзом в международном семинаре по астрономическому и экологическому образованию, который проходит в Южной Гоби»,



- говорит директор Иркутского планетария, председатель ИРАО Павел Никифоров.

