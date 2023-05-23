Общество 23.05.2023 в 15:10

В Улан-Удэ состоится российско-монгольская универсальная выставка-ярмарка

В ней примут участие более 100 компаний из двух стран
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ состоится российско-монгольская универсальная выставка-ярмарка
В Улан-Удэ со 2 по 4 июня состоится международная российско-монгольская универсальная выставка-ярмарка, приуроченная к празднованию 100-летия Республики Бурятия, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Среди участников выставки - более 50 ведущих компаний Монголии, которые представят: продукцию из кашемира и шерсти; ковры; изделия из кожи; аксессуары и украшения; сувенирную продукцию и многое другое.

На выставке также будут представлены около 50 ведущих компаний Бурятии (продукты питания, товары для здоровья, сувениры и многое другое). Участие бурятских компаний организовано при поддержке центра «Мой Бизнес» в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Принять участие в выставке могут субъекты малого и среднего предпринимательства (ИП и юридические лица), зарегистрированные и работающие в Бурятии, самозанятые граждане. Приём заявок на участие в выставке - до 25 мая 2023 г.  Форму заявки на участие в выставке можно скачать с официального портала Центра «Мой бизнес»: https://msp03.ru/documents/poluchatelyam-uslug/

Выставка пройдет в Физкультурно-спортивном комплексе Улан- Удэ по адресу ул. Рылеева,2.

Часы работы выставки с 10:00 до 18:00.

Организаторы: Выставочная компания «Байкал Экспо» при поддержке правительства Республики Бурятия и центра «Мой бизнес».

Фото: egov-buryatia.ru
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