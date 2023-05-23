Общество 23.05.2023 в 15:10
В Улан-Удэ состоится российско-монгольская универсальная выставка-ярмарка
В ней примут участие более 100 компаний из двух стран
Текст: Номер один
В Улан-Удэ со 2 по 4 июня состоится международная российско-монгольская универсальная выставка-ярмарка, приуроченная к празднованию 100-летия Республики Бурятия, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Среди участников выставки - более 50 ведущих компаний Монголии, которые представят: продукцию из кашемира и шерсти; ковры; изделия из кожи; аксессуары и украшения; сувенирную продукцию и многое другое.
На выставке также будут представлены около 50 ведущих компаний Бурятии (продукты питания, товары для здоровья, сувениры и многое другое). Участие бурятских компаний организовано при поддержке центра «Мой Бизнес» в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
Принять участие в выставке могут субъекты малого и среднего предпринимательства (ИП и юридические лица), зарегистрированные и работающие в Бурятии, самозанятые граждане. Приём заявок на участие в выставке - до 25 мая 2023 г. Форму заявки на участие в выставке можно скачать с официального портала Центра «Мой бизнес»: https://msp03.ru/documents/poluchatelyam-uslug/
Выставка пройдет в Физкультурно-спортивном комплексе Улан- Удэ по адресу ул. Рылеева,2.
Часы работы выставки с 10:00 до 18:00.
Организаторы: Выставочная компания «Байкал Экспо» при поддержке правительства Республики Бурятия и центра «Мой бизнес».
Фото: egov-buryatia.ru
Среди участников выставки - более 50 ведущих компаний Монголии, которые представят: продукцию из кашемира и шерсти; ковры; изделия из кожи; аксессуары и украшения; сувенирную продукцию и многое другое.
На выставке также будут представлены около 50 ведущих компаний Бурятии (продукты питания, товары для здоровья, сувениры и многое другое). Участие бурятских компаний организовано при поддержке центра «Мой Бизнес» в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
Принять участие в выставке могут субъекты малого и среднего предпринимательства (ИП и юридические лица), зарегистрированные и работающие в Бурятии, самозанятые граждане. Приём заявок на участие в выставке - до 25 мая 2023 г. Форму заявки на участие в выставке можно скачать с официального портала Центра «Мой бизнес»: https://msp03.ru/documents/poluchatelyam-uslug/
Выставка пройдет в Физкультурно-спортивном комплексе Улан- Удэ по адресу ул. Рылеева,2.
Часы работы выставки с 10:00 до 18:00.
Организаторы: Выставочная компания «Байкал Экспо» при поддержке правительства Республики Бурятия и центра «Мой бизнес».
Фото: egov-buryatia.ru