Свалку у Байкала в Бурятии показали на федеральном канале

О свалке строительного и бытового мусора у Байкала рассказали на федеральном канале в стриме бурятского отделения Общероссийского Народного фронта.

Как сообщал «Номер один», в Баргузинском районе экоактивисты обнаружили горы мусора в лесу поблизости с озером Байкал, в населенном пункте Усть-Баргузин. Видео опубликовали в группе отделения Общероссийского Народного фронта. Свалка состоит из сломанной мебели и стройматериалов.

«Свалка увеличивается, зачастую сами же жители вывозят сюда стройматериалы, старую мебель, бытовые отходы и многое другое. Засоряется территория в Центральной экологической зоне у озера Байкал. Экоактивисты Баргузинского района бьют тревогу. Прибрежные леса захламляются, количество нелегальных свалок растет с каждым годом»,

- рассказали в ОНФ.



Сейчас по запросу общественников Росприроднадзор проводит проверку. ОНФ также связался с Минприроды региона и попросил направить актуальный перечень нелегальных свалок в Центральной экологической зоне.





Фото: скриншот из видео

