Происшествия 17.05.2023 в 13:42
В Бурятии рядом с Байкалом образовалась большая свалка
Жители застали неприятное зрелище в лесной чащи Усть-Баргузина
Текст: Евгения Гармаева
В Баргузинском районе экоактивисты обнаружили горы мусора в лесу поблизости с озером Байкал, в населенном пункте Усть-Баргузин. Видео опубликовали в группе отделения Общероссийского Народного фронта. Свалка состоит из сломанной мебели и стройматериалов.
Общественники обратились в природоохранную прокуратуру, чтобы выявить собственника земельного участка и оценить размеры ущерба природе.
«Региональный оператор по обращению с коммунальными отходами строительный мусор на вывоз не принимает. Поэтому жители избавляются от него прямо в лесу. Свалка выросла в населённом пункте, входящем в Центральную экологическую зону акватории озера Байкал. А значит несёт экологическую угрозу»,
- отметили в ОНФ.
«В случае ее ликвидации, необходима установка информационного щита и фотоловушек, для фиксации и наказания виновных лиц»,
- добавили они.
Фото: скриншот из видео