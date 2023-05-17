Происшествия 17.05.2023 в 13:42

В Бурятии рядом с Байкалом образовалась большая свалка

Жители застали неприятное зрелище в лесной чащи Усть-Баргузина
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии рядом с Байкалом образовалась большая свалка

В Баргузинском районе экоактивисты обнаружили горы мусора в лесу поблизости с озером Байкал, в населенном пункте Усть-Баргузин. Видео опубликовали в группе отделения Общероссийского Народного фронта. Свалка состоит из сломанной мебели и стройматериалов.

«Региональный оператор по обращению с коммунальными отходами строительный мусор на вывоз не принимает. Поэтому жители избавляются от него прямо в лесу. Свалка выросла в населённом пункте, входящем в Центральную экологическую зону акватории озера Байкал. А значит несёт экологическую угрозу»,

 - отметили в ОНФ.
Общественники обратились в природоохранную прокуратуру, чтобы выявить собственника земельного участка и оценить размеры ущерба природе.

«В случае ее ликвидации, необходима установка информационного щита и фотоловушек, для фиксации и наказания виновных лиц», 

- добавили они.

Фото: скриншот из видео

Теги
природа мусор ЭкоАльянс

Все новости

В Бурятии объявили штормовое предупреждение
17.05.2023 в 14:22
В Улан-Удэ раскрыли тайну старорусского костюма
17.05.2023 в 14:20
В Бурятии определены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года – 2023»
17.05.2023 в 14:12
Давление - под контроль
17.05.2023 в 13:55
В Бурятии рядом с Байкалом образовалась большая свалка
17.05.2023 в 13:42
Алексей Цыденов: «Это исторический документ»
17.05.2023 в 13:39
Жители Бурятии увидели солнечное гало
17.05.2023 в 13:13
В России появится индекс сберегательно-инвестиционной активности населения
17.05.2023 в 12:52
В Бурятии в трех зонах сняли карантин по бешенству
17.05.2023 в 12:51
Леонид Белых: Главное - приносить пользу людям
17.05.2023 в 12:32
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 мая

Читайте также
В Бурятии объявили штормовое предупреждение
Ожидаются: дождь, мокрый снег и снег, местами сильные
17.05.2023 в 14:22
В Улан-Удэ экстренные службы подняли по тревоге из-за подозрительного портфеля
Бесхозный портфель лежал на лавочке в парке
17.05.2023 в 12:00
В Бурятии молодой «шумахер» спровоцировал смертельное ДТП и сбежал
Парня задержали, он оказался злостным нарушителем
17.05.2023 в 10:11
В Улан-Удэ пресечена кража, от которой не отмоешься
Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого с похищенной умывальной раковиной

17.05.2023 в 10:08
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru