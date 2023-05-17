В Бурятии рядом с Байкалом образовалась большая свалка

В Баргузинском районе экоактивисты обнаружили горы мусора в лесу поблизости с озером Байкал, в населенном пункте Усть-Баргузин. Видео опубликовали в группе отделения Общероссийского Народного фронта. Свалка состоит из сломанной мебели и стройматериалов.

«Региональный оператор по обращению с коммунальными отходами строительный мусор на вывоз не принимает. Поэтому жители избавляются от него прямо в лесу. Свалка выросла в населённом пункте, входящем в Центральную экологическую зону акватории озера Байкал. А значит несёт экологическую угрозу»,

- отметили в ОНФ.







Общественники обратились в природоохранную прокуратуру, чтобы выявить собственника земельного участка и оценить размеры ущерба природе.

«В случае ее ликвидации, необходима установка информационного щита и фотоловушек, для фиксации и наказания виновных лиц»,

- добавили они.





Фото: скриншот из видео