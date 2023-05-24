Общество 24.05.2023 в 06:00
Рыбозавод «Байкал» победил эвенкийскую общину
Суд за выловленную, но не поставленную рыбу завершился в пользу предприятия
Текст: Петр Санжиев
В Бурятии завершился долгий спор между рыбозаводом «Байкал» и эвенкийской семейно-родовой общиной коренного малочисленного народа «Возрождение», которая продавала ему многомиллионные партии рыбы. Рыбоперерабатывающее предприятие посчитало, что община должна вернуть более миллиона рублей.
Две стороны являлись деловыми партнерами и между ними был подписан договор.
«Байкал» вносил предоплату в размере более 10 млн рублей, а община из Северо-Байкальского района республики брала на себя обязательство предоставить рыбозаводу, по его выбору, рыбу и рыбную продукцию (в том числе северобайкальского омуля).
То, что в деле фигурирует омуль, не должно удивлять. Даже когда промышленный и любительский лов байкальского омуля стали сурово ограничивать, эвенкийским общинам государство продолжало выделять квоты для поддержания традиционного образа жизни. Общины имеют законное право продавать добытого омуля, чем они и пользуются.
Как отметил представитель «Байкала», предприятие внесло предоплату в размере свыше 10 млн рублей, а ЭСРОКМН «Возрождение» поставило рыбу на сумму лишь около 9 млн. Неоднократные предложения вернуть неотоваренную предоплату и оплатить неустойку не дали результата, и рыбозавод пошел в суд.
Фемида полностью удовлетворила иск предприятия. Но община не согласилась с этим и подала апелляционную жалобу. Она полагала, что исполнила свои обязательства по договору. Как выяснилось, взгляды «Байкала» и «Возрождения» на то, что считать исполнением обязательств, не совпали.
«В указанные в договоре сроки рыба вида омуль была подготовлена для истца. По условиям договора поставки обязанность по доставке рыбы (в адрес покупателя – рыбозавода. – Прим. ред.) возложена на сторону истца», - настаивала отбивавшаяся северобайкальская община, заявляя, что тогдашний председатель общины не раз обращался к рыбозаводу с просьбой забрать рыбу.
Партия омуля, которую так никто и не перевез в расположение рыбозавода «Байкал», привела к неожиданным последствиям. Суду поведали разыгравшуюся вокруг нее историю - у председателя начались неприятности с правоохранительными органами.
«Рыба, приобретенная в рамках заключенного договора с рыбозаводом «Байкал» на поставку рыбной продукции исключительно на законных основаниях, была изъята правоохранительными органами», - рассказали представители общины.
Председателя подвергли уголовному преследованию, но позже все завершилось благополучно – суд установил незаконность привлечения к уголовной ответственности. А затем был удовлетворен иск о взыскании компенсации морального вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности (решение вступило в законную силу).
«Однако рыбу, изъятую в рамках дознания, уничтожили», - свидетельствовала община.
В целом «Возрождение» считало, что спорная ситуация с рыбозаводом сложилась не по вине общины, а из-за предприятия, так и не вывезшего предоплаченную рыбу.
В ходе судебной баталии выяснилось, что в рамках делового сотрудничества «Байкал» обычно самостоятельно на своем автотранспорте забирал товар в Северобайкальском районе. А община заранее оформляла товарные накладные и ветеринарные свидетельства на рыбную продукцию.
Но, как подчеркнула Фемида, данный договор о поставке рыбы имел подписанное дополнительное соглашение. Последний дополнен пунктом, согласно которому поставщик обязан был поставить товар в полном объеме.
«Основанием для изменения порядка поставки послужила предварительная оплата за товар. С учетом изменения порядка поставки товара поставщик должен был своими силами и средствами доставить рыбу до склада покупателя», - заключил суд апелляционной инстанции, также встав на сторону рыбозавода «Байкал».
Если эвенкийская община с севера Байкала продолжит судиться дальше, то у нее есть два месяца для подачи кассационной жалобы на вступившее в законную силу решение. А мораль для предпринимательского сообщества республики здесь проста. Внимательнее вчитывайтесь в текст документов, которые намереваетесь подписать или уже подписали.
Что касается байкальского омуля, эта история показывает, какие суммы вращаются в этой сфере в Бурятии даже в условиях почти полного запрета на его лов. А когда запрет на промышленную добычу снимут, цифры вырастут многократно.
Фото: «Номер один»
Две стороны являлись деловыми партнерами и между ними был подписан договор.
«Байкал» вносил предоплату в размере более 10 млн рублей, а община из Северо-Байкальского района республики брала на себя обязательство предоставить рыбозаводу, по его выбору, рыбу и рыбную продукцию (в том числе северобайкальского омуля).
То, что в деле фигурирует омуль, не должно удивлять. Даже когда промышленный и любительский лов байкальского омуля стали сурово ограничивать, эвенкийским общинам государство продолжало выделять квоты для поддержания традиционного образа жизни. Общины имеют законное право продавать добытого омуля, чем они и пользуются.
Как отметил представитель «Байкала», предприятие внесло предоплату в размере свыше 10 млн рублей, а ЭСРОКМН «Возрождение» поставило рыбу на сумму лишь около 9 млн. Неоднократные предложения вернуть неотоваренную предоплату и оплатить неустойку не дали результата, и рыбозавод пошел в суд.
Фемида полностью удовлетворила иск предприятия. Но община не согласилась с этим и подала апелляционную жалобу. Она полагала, что исполнила свои обязательства по договору. Как выяснилось, взгляды «Байкала» и «Возрождения» на то, что считать исполнением обязательств, не совпали.
«В указанные в договоре сроки рыба вида омуль была подготовлена для истца. По условиям договора поставки обязанность по доставке рыбы (в адрес покупателя – рыбозавода. – Прим. ред.) возложена на сторону истца», - настаивала отбивавшаяся северобайкальская община, заявляя, что тогдашний председатель общины не раз обращался к рыбозаводу с просьбой забрать рыбу.
Партия омуля, которую так никто и не перевез в расположение рыбозавода «Байкал», привела к неожиданным последствиям. Суду поведали разыгравшуюся вокруг нее историю - у председателя начались неприятности с правоохранительными органами.
«Рыба, приобретенная в рамках заключенного договора с рыбозаводом «Байкал» на поставку рыбной продукции исключительно на законных основаниях, была изъята правоохранительными органами», - рассказали представители общины.
Председателя подвергли уголовному преследованию, но позже все завершилось благополучно – суд установил незаконность привлечения к уголовной ответственности. А затем был удовлетворен иск о взыскании компенсации морального вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности (решение вступило в законную силу).
«Однако рыбу, изъятую в рамках дознания, уничтожили», - свидетельствовала община.
В целом «Возрождение» считало, что спорная ситуация с рыбозаводом сложилась не по вине общины, а из-за предприятия, так и не вывезшего предоплаченную рыбу.
В ходе судебной баталии выяснилось, что в рамках делового сотрудничества «Байкал» обычно самостоятельно на своем автотранспорте забирал товар в Северобайкальском районе. А община заранее оформляла товарные накладные и ветеринарные свидетельства на рыбную продукцию.
Но, как подчеркнула Фемида, данный договор о поставке рыбы имел подписанное дополнительное соглашение. Последний дополнен пунктом, согласно которому поставщик обязан был поставить товар в полном объеме.
«Основанием для изменения порядка поставки послужила предварительная оплата за товар. С учетом изменения порядка поставки товара поставщик должен был своими силами и средствами доставить рыбу до склада покупателя», - заключил суд апелляционной инстанции, также встав на сторону рыбозавода «Байкал».
Если эвенкийская община с севера Байкала продолжит судиться дальше, то у нее есть два месяца для подачи кассационной жалобы на вступившее в законную силу решение. А мораль для предпринимательского сообщества республики здесь проста. Внимательнее вчитывайтесь в текст документов, которые намереваетесь подписать или уже подписали.
Что касается байкальского омуля, эта история показывает, какие суммы вращаются в этой сфере в Бурятии даже в условиях почти полного запрета на его лов. А когда запрет на промышленную добычу снимут, цифры вырастут многократно.
Фото: «Номер один»