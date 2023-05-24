Общество 24.05.2023 в 09:26

Хамбо-лама получил орден из рук президента

Как отметил Дамба Аюшеев, «это награда для всех буддистов России»
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Текст: Константин Воронов
Хамбо-лама получил орден из рук президента
Вчера в Екатерининском зале Кремля президент России Владимир Путин вручал высшие государственные награды страны.

«Сегодня здесь, в Кремле, мы чествуем выдающихся граждан России, чей труд, подвиг, беззаветное служение Отечеству вносят заметный, яркий вклад в развитие нашего государства. Благодаря вам создаётся история достижений, которыми мы восхищаемся и гордимся. Укрепляется основа для дальнейшего движения вперёд, для приумножения самых лучших традиций, которыми славится наша страна, весь наш многонациональный народ. Примером своей жизни, дорогие друзья, вы доказали и доказываете каждый день, какой мощной движущей силой обладает искренняя любовь к Отечеству, стремление работать ради общего блага, добиваться выдающихся успехов в самых разных сферах деятельности», - сказал во вступительном слове Владимир Путин.

В числе награжденных оказался и глава Буддийской традиционной Сангхи России Дамба Аюшеев. Владимир Путин вручил ему Орден Почета.

«Для меня это глубоко символично – в Екатерининском зале принимать такую высокую награду. Мы в будущем году будем отмечать 260-летие указа Екатерины II о признании института Пандито Хамбо-ламы – ламаистской буддистской церкви Восточной Сибири и Забайкалья. 260 лет мы совместно живём и радуемся, развиваем свою религию, обогащаем свой народ, своих буддистов. В связи с этим, я думаю, Владимир Владимирович, и надеюсь, что у нас будет возможность – если мы заслужили такую возможность, – построить в Москве буддистский храм, как в Санкт-Петербурге. Я очень надеюсь на ваше попечительство, и это будет для нас символично. Думаю, что мы, буддисты, доказали свою верность, преданность, особенно в СВО, в которой наши буддисты достойно воюют, защищают и мужественно себя ведут. Документы я передал вашим помощникам», - сказал, обращаясь к президенту, Дамба Аюшеев.

Хамбо-лама также поблагодарил Владимира Путина за то, что он поддержал инициативу и наградил званием «Герой России» полковника Виталия Сукуева посмертно.

«Это наш достойный сын, для нас это большая гордость, уважение к своим воинам. Эта награда станет для нас, для будущего, подрастающего поколения наградой, звездой, которая будет вести их в бой, на службу, и достойно защищать свою Родину», - отметил Дамба Ающеев.

Также Хамбо-лама подчеркнул, что врученный ему Орден Почёта – «это награда для всех буддистов России».

Фото: скриншот видео телеканала "Россия 24"
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