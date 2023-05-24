В Бурятии автоинспекторы дважды за одну погоню открывали огонь

В Бурятии в поселке Таксимо Муйского района экипаж ДПС начал преследовать «Ниву» (ВАЗ 2121), водитель которой не подчинился неоднократным требованиям об остановке транспортного средства, увеличил скорость движения и попытался скрыться, сообщили в республиканском МВД.В ходе преследования в 17 км от Таксимо автоинспекторы, руководствуясь федеральным законом «О полиции», приняли решение о применении табельного оружия для остановки транспортного средства. После предупредительных выстрелов сотрудники полиции произвели два прицельных выстрела по скатам колес внедорожника.Желая уйти от полицейской погони, водитель остановил автомобиль и скрылся в лесном массиве недалеко от автодороги. Сотрудники полиции продолжили преследование правонарушителя.В попытках скрыться нарушитель замахивался топором на одного из сотрудников полиции, а на требования прекратить противоправные действия не реагировал. Для предотвращения нападения один из сотрудников произвел серию предупредительных выстрелов в безопасном направлении, после чего коллега применил физическую силу и задержал нарушителя.В результате применения огнестрельного оружия пострадавших нет.Лишённый права управления транспортным средством за езду в нетрезвом виде 33-летний ранее судимый мужчина задержан. Несмотря на исходящий от него запах алкоголя, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. «Нива» изъята.В отношении водителя составлены протоколы об административных правонарушениях. Решается вопрос о привлечении гражданина к уголовной ответственности за посягательство на жизнь сотрудника полиции и повторное вождение в нетрезвом виде.Правомерность применения табельного оружия будет подтверждена по результатам служебной проверки. Предварительно, действия сотрудников полиции правомерны.Фото: МВД по Бурятии/скриншот