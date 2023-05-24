В подмосковном парке «Патриот» заложили Аллею воинской славы Бурятии

«Наша рябиновая аллея - прямо напротив главного храма Вооруженных сил Российской Федерации. Мы стали первым из регионов, кто удостоен такой чести. Не будет нас, наши дети и внуки будут приезжать сюда и знать, что и здесь есть частичка малой Родины», - рассказал глава Бурятии.





23 мая глава Бурятии Алексей Цыденов вместе с участниками специальной военной операции высадил рябиновую аллею в память воинов-освободителей, павших в битвах Великой Отечественной войны. Эту акцию организаторы посвятили 100-летнему юбилею Бурятии.В акции приняли участие бойцы-военнослужащие, которые сейчас проходят лечение и реабилитацию после ранений и земляки-студенты, учащиеся московских ВУЗов. Студент Российской академии музыки им. Гнесиных Лудуб Очиров посвятил родной республике свою новую песню. Её премьера состоялась на открытии Аллеи воинской славы Бурятии.«Я очень горжусь земляками и радуюсь за то, что они умеют хранить священную память. Эти деревья, как символ жизни, будут расти и расцветать, напоминая нам о главных событиях нашей истории», - отметил Лудуб Очиров.Фото: пресс-служба правительства Бурятии