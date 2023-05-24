Общество 24.05.2023 в 10:25

В подмосковном парке «Патриот» заложили Аллею воинской славы Бурятии

В акции приняли участие раненые в зоне СВО бойцы
A- A+
Текст: Константин Воронов
В подмосковном парке «Патриот» заложили Аллею воинской славы Бурятии
23 мая глава Бурятии Алексей Цыденов вместе с участниками специальной военной операции высадил рябиновую аллею в память воинов-освободителей, павших в битвах Великой Отечественной войны. Эту акцию организаторы посвятили 100-летнему юбилею Бурятии.

«Наша рябиновая аллея - прямо напротив главного храма Вооруженных сил Российской Федерации. Мы стали первым из регионов, кто удостоен такой чести. Не будет нас, наши дети и внуки будут приезжать сюда и знать, что и здесь есть частичка малой Родины», - рассказал глава Бурятии.


В акции приняли участие бойцы-военнослужащие, которые сейчас проходят лечение и реабилитацию после ранений и земляки-студенты, учащиеся московских ВУЗов. Студент Российской академии музыки им. Гнесиных Лудуб Очиров посвятил родной республике свою новую песню. Её премьера состоялась на открытии Аллеи воинской славы Бурятии.

«Я очень горжусь земляками и радуюсь за то, что они умеют хранить священную память. Эти деревья, как символ жизни, будут расти и расцветать, напоминая нам о главных событиях нашей истории», - отметил Лудуб Очиров.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Теги
аллея

Все новости

В Улан-Удэ «Светофор» продавал семена с нарушениями
24.05.2023 в 11:36
В Улан-Удэ случайно задержанный мужчина оказался злостным алиментщиком
24.05.2023 в 11:28
Железнодорожники высадили более 50 саженцев на побережье Байкала
24.05.2023 в 11:22
Читинца осудили за убийство кочегара в Бурятии
24.05.2023 в 11:01
В Улан-Удэ готовят ливнеприемники к сезону дождей
24.05.2023 в 11:00
В подмосковном парке «Патриот» заложили Аллею воинской славы Бурятии
24.05.2023 в 10:25
В Улан-Удэ на пешеходном переходе сбили школьницу
24.05.2023 в 10:15
В Улан-Удэ завершился первый этап реконструкции дамбы
24.05.2023 в 09:59
Многодетную мать из Бурятии отметили наградой в Кремле
24.05.2023 в 09:59
В Бурятии автоинспекторы дважды за одну погоню открывали огонь
24.05.2023 в 09:30
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 мая

Читайте также
В Улан-Удэ «Светофор» продавал семена с нарушениями
В частности, у саженцев плодово-ягодных культур не было информации о наличии или отсутствии генетических модификаций
24.05.2023 в 11:36
Железнодорожники высадили более 50 саженцев на побережье Байкала
Кустарники и деревья с разным периодом цветения дадут возможность наблюдать несколько ландшафтных композиций

24.05.2023 в 11:22
В Улан-Удэ готовят ливнеприемники к сезону дождей
В городе насчитывается 66 ливнеприемников общей протяженностью 39 километров
24.05.2023 в 11:00
В Улан-Удэ завершился первый этап реконструкции дамбы
Защита столицы Бурятии от наводнений обретает реальные черты в бетоне
24.05.2023 в 09:59
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru