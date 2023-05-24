Железнодорожники высадили более 50 саженцев на побережье Байкала

Сотрудники Восточно-Сибирской железной дороги высадили полсотни саженцев разнообразных декоративно-лиственных и хвойных деревьев на побережье озера Байкал. Акция прошла на территории экскурсионной экологической тропы «Танхойская верста», сообщили в пресс-службе ВСЖД.Растения высаживали по схеме непрерывного цветения. Уже имеющиеся зеленые насаждения дополнили саженцами сосны, сирени, клена, миндаля, спиреи, барбариса обыкновенного, туи, пузыреплодника. Благодаря такому сочетанию кустарников и деревьев с разным периодом цветения ежегодно можно будет наблюдать несколько ландшафтных композиций.Напомним, новая экскурсионная экологическая тропа «Танхойская верста» была открыта в 2021 году. Российские железные дороги выступили спонсором проекта. Природный маршрут протяженностью 1,2 километра, проходящий вдоль побережья Байкала, соединяет железнодорожную станцию Танхой с визит-центром Байкальского заповедника «Байкал заповедный». Тропа оборудована информационными стендами с интерактивными элементами, каждый из которых знакомит с интересными фактами об истории и природе этих мест.Фото: baikalzapovednik.ru