Общество 24.05.2023 в 11:49

Жители района Бурятии не хотят ездить с пьяными в одном автобусе

«Невозможно дышать в маршруте», - жалуются в группах
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Текст: Евгения Гармаева
Жители района Бурятии не хотят ездить с пьяными в одном автобусе

Жители Курумканского района поинтересовались, следит ли кто-нибудь за состоянием пассажиров в общественном транспорте. Дело в том, что сельчане ездят из Улан-Удэ до районного центра, что занимает порядка 7 часов – ехать все это время, дыша перегаром, мягко говоря, тяжело.

«Почему берут пассажиров с опьянением и перегаром? Сейчас мы едем, невозможно дышать в маршруте. С нами едут дети пожилые люди. Почему мы должны страдать и дышать, мягко говоря, неприятным воздухом? Дорога сама по себе не близкая. Где качество обслуживания?»

- вопрошают жители в местной группе «Курумкан-инфо 24/7».
Ситуацию прокомментировали в Минтрансе Республики Бурятия.

«С перевозчиком проведен разбор данного случая. Перевозчику указано на необходимость отказывать в проезде пассажирам в состоянии алкогольного опьянения», 

 - сообщили в ведомстве.

Фото: Номер один

Теги
автобус маршрутка пьяные

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