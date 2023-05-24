Общество 24.05.2023 в 11:49
Жители района Бурятии не хотят ездить с пьяными в одном автобусе
«Невозможно дышать в маршруте», - жалуются в группах
Текст: Евгения Гармаева
Жители Курумканского района поинтересовались, следит ли кто-нибудь за состоянием пассажиров в общественном транспорте. Дело в том, что сельчане ездят из Улан-Удэ до районного центра, что занимает порядка 7 часов – ехать все это время, дыша перегаром, мягко говоря, тяжело.
Ситуацию прокомментировали в Минтрансе Республики Бурятия.
«Почему берут пассажиров с опьянением и перегаром? Сейчас мы едем, невозможно дышать в маршруте. С нами едут дети пожилые люди. Почему мы должны страдать и дышать, мягко говоря, неприятным воздухом? Дорога сама по себе не близкая. Где качество обслуживания?»
- вопрошают жители в местной группе «Курумкан-инфо 24/7».
«С перевозчиком проведен разбор данного случая. Перевозчику указано на необходимость отказывать в проезде пассажирам в состоянии алкогольного опьянения»,
- сообщили в ведомстве.
Фото: Номер один