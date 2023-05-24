Пенсионер из Бурятии погиб в Украине

Сегодня, 24 мая, в Иволгинском районе прощаются с Буянто Жандуевичем Шараповым, который погиб 9 мая в Украине. Об этом сообщают в группе районной администрации.

Буянто Жандуевич родился 25 октября в Гусиноозёрске в семье офицера и учительницы. Его детство и юность прошли в посёлке Селендума Селенгинского района. В семье рос младшим четвертым ребенком. Школу окончил в 1982 году, и затем его призвали в армию. Службу проходил в войсках ПВО в Ангарске Иркутской области. В 1985 году вместе с семьей сестры уехал жить в город Нерюнгри Республики Саха.



«Там выучился на помощника машиниста бурового станка и работал на Нерюнгринском угольном разрезе. Тогда начался его трудовой путь длиной в 10 лет. В течение этого времени Буянто женился, и у них с супругой Эрженой родились два сына, Алексей и Александр»,

- рассказывают о жизни погибшего.



В 1995 году семья вернулась на родину. В поселке Селендума Буянто Жандуевич прожил десять лет, и в 2006 году переехал на постоянное проживание в Нур-Селение. С 2009-го до выхода на пенсию он работал кузнецом на предприятии «Бурятзолото». С 2022 года, выйдя на заслуженный отдых, стал заниматься частным извозом.

Житель решил добровольно отправиться на СВО и обратился в военкомат в январе 2023 года. Погиб 9 мая. Прощание с Буянто Жандуевичем проходит в Нур-Селении.





Фото: администрация Иволгинского района





