Общество 24.05.2023 в 14:26
В Улан-Удэ впервые появится уличное освещение в «Судостроителе»
Сейчас там монтируют провода и устанавливают светильники
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ специалисты «Горсвета» оборудуют уличное освещение в СНТ «Судостроитель». Сейчас в этом отдаленном садоводческом товариществе Левобережья производится монтаж самонесущего изолированного провода общей протяженностью около одного километра, а также устанавливаются 28 светильников.
– Новое освещение весьма актуально для этой части Левобережья. Теперь еще в одном микрорайоне станет светлее и безопаснее по вечерам. Это не единственное место на Левом берегу, где ведутся работы по обустройству наружного освещения, – сказал директор МБУ «Горсвет» Алексей Тулонов.
Работы идут по муниципальной программе «Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения Улан-Удэ» и по наказам депутатов горсовета.
Всего в этом году по наказам депутатов планируется построить новые сети наружного освещения на 41 объекте в трех районах города. Сейчас ведется приемка выполненных работ на 11 объектах.
Фото: мэрия Улан-Удэ
– Новое освещение весьма актуально для этой части Левобережья. Теперь еще в одном микрорайоне станет светлее и безопаснее по вечерам. Это не единственное место на Левом берегу, где ведутся работы по обустройству наружного освещения, – сказал директор МБУ «Горсвет» Алексей Тулонов.
Работы идут по муниципальной программе «Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения Улан-Удэ» и по наказам депутатов горсовета.
Всего в этом году по наказам депутатов планируется построить новые сети наружного освещения на 41 объекте в трех районах города. Сейчас ведется приемка выполненных работ на 11 объектах.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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