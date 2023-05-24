Общество 24.05.2023 в 14:26

В Улан-Удэ впервые появится уличное освещение в «Судостроителе»

Сейчас там монтируют провода и устанавливают светильники
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ впервые появится уличное освещение в «Судостроителе»
В Улан-Удэ специалисты «Горсвета» оборудуют уличное освещение в СНТ «Судостроитель». Сейчас в этом отдаленном садоводческом товариществе Левобережья производится монтаж самонесущего изолированного провода общей протяженностью около одного километра, а также устанавливаются 28 светильников.

– Новое освещение весьма актуально для этой части Левобережья. Теперь еще в одном микрорайоне станет светлее и безопаснее по вечерам. Это не единственное место на Левом берегу, где ведутся работы по обустройству наружного освещения, – сказал директор МБУ «Горсвет» Алексей Тулонов.

Работы идут по муниципальной программе «Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения Улан-Удэ» и по наказам депутатов горсовета.

Всего в этом году по наказам депутатов планируется построить новые сети наружного освещения на 41 объекте в трех районах города. Сейчас ведется приемка выполненных работ на 11 объектах.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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