Общество 25.05.2023 в 06:00

Бурятия проведет «дебакланизацию» Байкала

На побережье озера начнутся массовые отстрелы
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Текст: Дмитрий Родионов
Бурятия проведет «дебакланизацию» Байкала
В Бурятию прилетели с зимовки десятки, если не сотни тысяч бакланов. Эта хищная птица   питается рыбой и находится вверху пищевой цепочки в экосистеме озера Байкал. При этом многие убеждены, что именно баклан массово уничтожает байкальский омуль. Общественники Бурятии полагают, что из-за отсутствия кардинальных мер баклан размножился настолько, что уничтожает все живое не только на Байкале, но и на Селенге, Уде и озерах республики.

Недавно в Сети распространилось видео – рыбаки сняли стаи черных птиц-бакланов, летящих над Чивыркуйским заливом Байкала. Мужчины на моторной лодке практически догоняют медленно поднимающихся над водой и объевшихся рыбой птиц. Рыбаки при этом отмечают, что ружьями эти стаи не уничтожить, «пушками надо». Видео сопровождается отборной ненормативной лексикой.

Чувства людей понять можно. Ведь в связи с нашествием баклана на озеро Байкал рыбаки становятся свидетелями истребления промысловой рыбы. Это происходит потому, что один баклан может съедать около килограмма рыбы в день, а стаи птиц наносят серьезный ущерб популяции рыбы. Бакланы ныряют до 50 метров в глубину. Чем меньше численность рыбы на Байкале, тем меньше рыбацкий улов, и это, в свою очередь, негативно отражается на экономике региона.

- Это экологическая катастрофа, и региональные власти Иркутской области и Бурятии могли бы действовать более решительно, поскольку бакланы «оккупировали» не только Байкал, но и соседнюю область, - говорит общественница Галина Арсентьева. - Мои коллеги из Иркутской области также жалуются на то, что баклан распространился и по Ангаре, в частности, его много уже и в самом Иркутске.

Как отметила общественник, «мы провели огромное количество круглых столов, пытаясь достучаться до властей о необходимости радикально сократить численность пернатых через их отстрел и разорение гнезд, однако воз и ныне там».

В нацпарке «Заповедное Подлеморье»  нашему изданию сообщили, что «на особо охраняемой природной территории регуляция численности бакланов недопустима». В нацпарке полагают, что бакланы, как и другие виды птиц, регулируются естественным путем и отстреливать их не стоит.

- На Байкале есть Бакланьи острова, они заросли птичьим пометом и рыбными остатками, вокруг Байкала деревья погибают из-за испражнений бакланов, - высказала свое мнение Галина Арсентьева.

В Народном Хурале не раз поднимали вопрос о регуляции птицы. Председатель комитета по экономической политике Народного Хурала Анатолий Кушнарев сообщил, что на регуляцию численности баклана ранее  предлагалось выделить 3 млн бюджетных средств.

- Но затем в республике  принято решение, что муниципалитеты сами поощрят отличившихся охотников, - сообщил Анатолий Кушнарев. - Регулировать численность баклана необходимо, иначе население пострадает от нехватки рыбных ресурсов, которые он уничтожает.
  
Специалисты-орнитологи Бурятского государственного университета по заказу минприроды республики подсчитали, что  в республике численность большого баклана по состоянию на осень 2022 года оценена в 48 - 49 тыс. особей. Как оказалось, численность большого баклана в Бурятии в 2022 году особо не изменилась в сравнении с 2021 годом. Тем не менее Бурприроднадзор подтвердил, что отстрел хищных птиц давно назрел. Численность баклана хоть и остановилась, но все же превысила возможный максимум.

Бурприроднадзор принял решение в научно-обоснованных объемах уничтожать по 3 тыс. особей с привлечением охотников. Работу проведут там, где наибольшее количество гнездовых колоний: Баргузинском,  Кабанском, Северо-Байкальском, Прибайкальском и Селенгинском  районах.

Муниципалитетам рекомендовано  возместить затраты охотникам, так как добыча птицы -  трудоемкий и дорогостоящий процесс. Первым откликнулся  Северо-Байкальский район, который уже прорабатывает вопрос о возмещении затрат для охотников на бакланов.

С другой стороны, у муниципалитетов не так то и много средств на эти цели. Насколько эта инициатива окажется эффективной, учитывая серьезность ситуации?

Добавим, что уменьшение численности рыбы из-за бакланов влечет за собой каскадный эффект на озерную экосистему в целом, так как рыба является важным звеном пищевой цепочки в озере Байкал. Более того, бакланы испражняются прямо в водоем  и это загрязняет его воду. Что может привести к снижению качества воды и угрожать здоровью людей,  использующих озеро Байкал для питья, купания и других целей. Именно поэтому необходимо искать способы контроля численности бакланов и сохранения баланса в экосистеме озера Байкал для сбережения рыбных ресурсов и здоровья людей.

Фото: russianstock.ru
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Байкал баклан

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