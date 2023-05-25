В Улан-Удэ приставы добились «микриков» для СНТ «Тепловик»

В Улан-Удэ из СНТ «Тепловик» начал ходить общественный транспорт. Раньше местным жителям приходилось идти почти 2 километра до ближайшей остановки.Теперь три раза в день (в 7:00, 13:30 и 17:00) из СНТ отправляются автобусы 82-го маршрута. Исполнения решения суда об организации транспортного обслуживания добились судебные приставы, сообщили в республиканском управлении ФССП.«Исполнительное производство было возбуждено в отношении администрации Улан-Удэ. По иску прокурора суд обязал администрацию в течение 12 месяцев с момента вступления в законную силу решения суда создать условия для предоставления транспортных услуг и организовать транспортное обслуживание населения к территории СНТ «Тепловик». В установленный законом срок требование исполнительного документа не было выполнено, поэтому были применены меры принудительного исполнения», - уточняют в межрайонном отделении судебных приставов Улан-Удэ.Судебный пристав-исполнитель трижды привлекал должника к административной ответственности, выносил предупреждение о возможной уголовной ответственности по статье 315 УК РФ. Кроме того, за неисполнение решения суда был взыскан исполнительский сбор в размере 50 тыс рублей.«После принятого комплекса мер решение суда исполнено. Транспортное обслуживание населения СНТ «Тепловик» организовано с 19 мая. Автобусы по маршруту №82 ходят по расписанию, это подтверждают и водители маршрута, и жители СНТ. Более 270 человек, среди которых есть школьники и пенсионеры, теперь спокойно могут добираться до Улан-Удэ и обратно домой», - отмечают в межрайонном отделении судебных приставов Улан-Удэ.Фото: ulan-ude-info.ru