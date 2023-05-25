Общество 25.05.2023 в 09:45

Заместитель прокурора Бурятии объявила предостережение заместителю мэра Улан-Удэ

Представитель надзорного ведомства посетила места ДТП с участием пешеходов
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Текст: Константин Воронов
Заместитель прокурора Бурятии объявила предостережение заместителю мэра Улан-Удэ
Заместитель прокурора Бурятии Светлана Козлова совместно с представителями администрации Улан-Удэ и сотрудниками ГИБДД посетила места дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

«В ходе их осмотра установлены факты износа дорожной разметки пешеходных переходов, препятствующие восприятию информации участниками движения, создающие угрозу жизни и здоровья граждан. Кроме того, схема движения транспорта на участке улицы Смолина нуждается в корректировке для обеспечения безопасности пешеходов», - рассказали в надзорном ведомстве.


В связи с этим заместитель прокурора объявила предостережение заместителю мэра Улан-Удэ – председателю Комитета городского хозяйства о недопустимости нарушений закона. Чиновнику разъяснена ответственность за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей.

Фото: прокуратура Бурятии
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