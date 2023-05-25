Общество 25.05.2023 в 12:40

В Бурятии выявлено 5 тыс гектаров сельхозземель, заросших сорняками

Заброшенные угодья  зарастают сорняками, которые распространяются и на возделываемых землях
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Текст: Номер один
В Бурятии выявлено 5 тыс гектаров сельхозземель, заросших сорняками
В Бурятии с начала нынешнего года проконтролировано 10,7 тыс гектаров сельхозземель, сорняки найдены на 5 тыс гектаров, что составляет 50% от проконтролированной площади, сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Своим бездействием собственники зарастающих земельных участков (землепользователи, арендаторы) нарушают нормы Земельного кодекса РФ, федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», предписывающие проводить мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями, кустарниками, сорными растениями. Ненадлежащее использование земельных участков сельскохозяйственного назначения является основанием для привлечения владельцев к административной ответственности, отметили в управлении.

Заброшенные сельскохозяйственные угодья быстро зарастают сорняками, которые в дальнейшем распространяются на возделываемых землях, расположенных по соседству. Обладая огромной способностью размножения, сорняки могут быстро распространяться на больших площадях. Сорные растения уменьшают запасы питательных веществ и влаги в почве, являются рассадниками болезней и вредителей сельскохозяйственных культур, наносят ущерб сельскому хозяйству. Их распространение негативно сказывается и на здоровье людей, так как некоторые сорные растения являются сильными аллергенами.

Фото: 38fsvps.ru
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