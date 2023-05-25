В Бурятии открыли физкультурно-спортивный комплекс в селе Ильинка

- Желаю вам, ребята, быть сильными и здоровыми. Взрослых тоже призываю посещать эти площадки заниматься, укреплять свое физическое здоровье, - обратился он к ученикам ильинской школы и жителям села.





Общая стоимость объекта составила свыше 20 млн рублей. На площадке разместились футбольное поле, 4 беговые дорожки, площадки для игры в баскетбол, волейбол, сектор для прыжков в длину, зона воркаута и уличных тренажеров, трибуна с навесом на 100 мест.





Физкультурно-спортивный комплекс открытого типа ввели в эксплуатацию в селе Ильинка Прибайкальского района. Футбольное, баскетбольное, волейбольное поля, беговые дорожки, спортивная площадка с тренажерами возведены в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни».Глава Бурятии Алексей Цыденов, который сегодня работает в Прибайкальском районе, поздравил жителей села с открытием комплекса и вручил золотые знаки отличия ГТО.- Мы очень благодарны за то, что у нас строятся объекты по федеральным проектам. От администрации района дарим ильинской школе сертификат на покупку дополнительного спортивного инвентаря, - сообщил глава Прибайкальского района Сергей Семёнов.Фото: пресс-служба правительства Бурятии