Общество 25.05.2023 в 14:07

В Бурятии открыли физкультурно-спортивный комплекс в селе Ильинка

Его стоимость превысила 20 млн рублей
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии открыли физкультурно-спортивный комплекс в селе Ильинка
Физкультурно-спортивный комплекс открытого типа ввели в эксплуатацию в селе Ильинка Прибайкальского района. Футбольное, баскетбольное, волейбольное поля, беговые дорожки, спортивная площадка с тренажерами возведены в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни».

Глава Бурятии Алексей Цыденов, который сегодня работает в Прибайкальском районе, поздравил жителей села с открытием комплекса и вручил золотые знаки отличия ГТО.

- Желаю вам, ребята, быть сильными и здоровыми. Взрослых тоже призываю посещать эти площадки заниматься, укреплять свое физическое здоровье, - обратился он к ученикам ильинской школы и жителям села.


Общая стоимость объекта составила свыше 20 млн рублей. На площадке разместились футбольное поле, 4 беговые дорожки, площадки для игры в баскетбол, волейбол, сектор для прыжков в длину, зона воркаута и уличных тренажеров, трибуна с навесом на 100 мест.


- Мы очень благодарны за то, что у нас строятся объекты по федеральным проектам. От администрации района дарим ильинской школе сертификат на покупку дополнительного спортивного инвентаря, - сообщил глава Прибайкальского района Сергей Семёнов.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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