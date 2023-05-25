Общество 25.05.2023 в 16:07
В Улан-Удэ начался ремонт дороги по улице Революции 1905 года
В ходе работ улицу полностью перекрывать не будут
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ дорожники приступили к ремонту участка по улице Революции 1905 года – от улицы Трактовой, 13 к.2 до железнодорожного переезда. Его протяженность составляет 1,6 км.
Ремонт этого участка должен завершиться 31 августа. Качество работ и соблюдение сроков контролирует МУ «Улан-Удэстройзаказчик». Гарантийный срок объекта составляет пять лет.
Всего в этом году в Улан-Удэ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» обновят 23 участка общей протяженностью 25 км.
Фото: мэрия Улан-Удэ
«Дорожники заасфальтируют проезжую часть в два слоя. Дорогу не перекрывают полностью, а проводят работы на отдельных участках поочередно. Ремонт ведет подрядная организация «Инвестстрой». Помимо асфальтирования дорожники сделают тротуары, обустроят съезды и отремонтируют ливневую канализацию», - рассказали в мэрии города.
Ремонт этого участка должен завершиться 31 августа. Качество работ и соблюдение сроков контролирует МУ «Улан-Удэстройзаказчик». Гарантийный срок объекта составляет пять лет.
Всего в этом году в Улан-Удэ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» обновят 23 участка общей протяженностью 25 км.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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