Общество 25.05.2023 в 16:07

В Улан-Удэ начался ремонт дороги по улице Революции 1905 года

В ходе работ улицу полностью перекрывать не будут
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ начался ремонт дороги по улице Революции 1905 года
В Улан-Удэ дорожники приступили к ремонту участка по улице Революции 1905 года – от улицы Трактовой, 13 к.2 до железнодорожного переезда. Его протяженность составляет 1,6 км.

«Дорожники заасфальтируют проезжую часть в два слоя. Дорогу не перекрывают полностью, а проводят работы на отдельных участках поочередно. Ремонт ведет подрядная организация «Инвестстрой». Помимо асфальтирования дорожники сделают тротуары, обустроят съезды и отремонтируют ливневую канализацию», - рассказали в мэрии города.


Ремонт этого участка должен завершиться 31 августа. Качество работ и соблюдение сроков контролирует МУ «Улан-Удэстройзаказчик». Гарантийный срок объекта составляет пять лет.

Всего в этом году в Улан-Удэ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» обновят 23 участка общей протяженностью 25 км.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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