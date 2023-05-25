В Улан-Удэ осужден горожанин, избивший до смерти жену

Девять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Такое наказание вынес суд 45-летнему жителю Улан-Удэ, признав его виновным в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии (часть 4 статьи 111 УК РФ).Следствием и судом установлено, что обвиняемый проживал в квартире одного из домов на улице Октябрьская вместе с супругой и детьми. В течение дня 2 января нынешнего года дома он употреблял спиртные напитки, а вечером на фоне алкогольного опьянения поссорился с женой и с силой нанес ей множество ударов кулаками по голове.От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. Позже обвиняемый попросил соседку вызвать скорую медицинскую помощь и оставался в квартире до приезда врачей и следственно-оперативной группы.Фото: pixabay.com