Водители Бурятии все меньше официально оформляют ДТП

В Бурятии, по данным МВД по РБ, число дорожно-транспортных происшествий, оформленных без участия инспекторов ГИБДД, сократилось с 9 139 в 2021 году до 9 064 в 2022 году. Эксперты связывают это с ростом цен на запчасти и сокращением количества оформленных договоров ОСАГО. В результате участники аварий все чаще решают вопросы урегулирования ущерба без гаишников.По данным Autonews, цены на запчасти для автомобилей в первом полугодии 2022 года выросли в среднем на 25,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В Бурятии для некоторых комплектующих увеличение составило 70%. Данный фактор мог отразиться на желании водителей оформлять ДТП по европротоколу, чтобы избежать неправильного определения суммы материального ущерба, в пределах которой возможно оформление европротокола (до 50 тыс. рублей). Либо вообще не оформлять ДТП, особенно при мелких авариях, оценивая ущерб «на глазок» и рассчитываясь наличными.На днях Научный центр безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД России опубликовал годовой обзор правоприменительной деятельности. Так, в последние годы доля ДТП без пострадавших, оформляемых европротоколом (без вызова сотрудников), ежегодно росла. И по итогам 2021 года достигла 40% (1,14 млн аварий в абсолютном количестве). Но в 2022 году тенденция впервые сменилась — этот показатель сократился до 34% (848 тыс. аварий). По данным НЦ БДД, 88% страховых случаев, оформленных в РФ по европротоколу, закончились выплатой, средний размер которой составляет 44,8 тыс. рублей.«Подобная динамика объясняется снижением количества договоров ОСАГО, заключенных в 2022 году (40 млн, или 4,6%)», сообщается в обзоре НЦ БДД.Кроме того, по данным бурятских страховщиков, около 10%, а по некоторым данным, особенно в районах республики, до четверти от общего числа автомобилистов передвигаются по дорогам без действующих полисов ОСАГО. В этих условиях не застраховавшие свои автомобили участники ДТП стараются не привлекать внимания и решают вопросы компенсаций без участия страховщиков.Чаще всего подобные ситуации возникают при мелких авариях, например, вмятинах на бампере. В этих случаях определить ущерб довольно легко (в среднем до 10 тыс. рублей), и автомобилисты после оплаты на месте и написания расписок об отсутствии претензий разъезжаются по своим делам.Тем не менее, разъезжая без полисов ОСАГО, часть водителей в Бурятии предпочитает все же получать диагностическую карту техосмотра автомобиля. Стоит она до 1 тыс. рублей, а ее отсутствие приводит к отказу в возмещении официального ущерба по ОСАГО. А в случае остановки сотрудником ГИБДД - к штрафу в 2 000 рублей. Что касается полиса ОСАГО, то в Бурятии он в среднем обходится в 6 - 7 тыс. рублей на бюджетный автомобиль, а штраф за его отсутствие - всего 800 рублей.- Многие ездят годами без полисов, и тут главное - не попадаться гаишникам и не совершать аварии, - рассказывает Николай, житель Баргузинского район. - В селах почти половина тех, у кого есть машины, не страхует их, поскольку не выезжает на федеральную трассу, а гаишников можно встретить только там.Подобная динамика также снижает и доходы страховщиков, а с другой стороны, официально уменьшает статистику ДТП в республике. Так, с 2019 года в республике фиксируется постоянное уменьшение числа дорожно-транспортных происшествий, хотя в абсолютных цифрах их количество по-прежнему высоко (10 тыс. ДТП в 2022 году).Фото: МВД Бурятии