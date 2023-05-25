Общество 25.05.2023 в 17:31

В Гусиноозерске начался капремонт районного дома культуры «Шахтер»

ДК города шахтеров и энергетиков не ремонтировался 65 лет - с самого момента постройки
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В Гусиноозерске начался капремонт районного дома культуры «Шахтер»
В Бурятии начат капитальный ремонт районного Дома культуры «Шахтер» в городе Гусиноозерске. Реализация проекта ведется в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», сообщили в минкультуры республики.

Город Гусиноозерск – город энергетиков и шахтеров, его жители трудятся на двух угольных разрезах и на Гусиноозерской ГРЭС, в бюджетных и иных организациях. Город также славится излюбленным местом отдыха и рыбалки жителей Бурятии - озером Гусиное. В городе проживает более 24 тыс жителей.

Здание РДК «Шахтер» в Гусиноозерске было построено в 1958 году. Комплексный капитальный ремонт здания не проводился со дня открытия. В 1999 году был произведен частичный ремонт отдельных элементов здания: системы отопления и кровли. В 2010 году проводился капитальный ремонт по замене электрики и кровле здания, в 2016 году по частичной замене окон на первом этаже и в 2018 году - ремонт санузла на первом этаже.

В этом году на средства федерального, регионального и местного бюджетов на общую сумму более 113 млн рублей проводится долгожданный капитальный ремонт. Для местного населения – это самое обсуждаемое событие, поскольку равнодушных точно нет, все ждут завершения ремонта и открытия любимого Дворца культуры.

«Основной целью капитального ремонта этого здания являются сохранение и реставрация всех элементов архитектуры - как помещений, так и наружной отделки. Облик дома культуры приобретет современное видение первоначальной задумки архитектора. Обновление проводится по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Эта программа, как и национальный проект «Культура» помогает нам приводить в порядок наши учреждения», - говорит министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



Сегодня подрядчиками проводятся строительные работы в подвале, ремонтируются кровля, системы отопления, электричества, вентиляции, канализации, ведутся работы и по внутренней отделке. Кроме этого, планируется по программе «Доступная среда» оборудовать безбарьерный доступ в здание РДК, включая зрительный зал на втором этаж,е для маломобильных граждан.

Также в рамках капремонта планируется благоустроить двор дома культуры. Площадь перед зданием будет отремонтирована и облагорожена. Кроме этого, планируется внешнее освещение и подсветка здания.

В РДК «Шахтер» располагается библиотека, образцовый театр кукол «Родничок», Селенгинский районный отдел ЗАГС, здесь ведут свою деятельность 20 клубных формирований, в которых занимаются более 500 человек.

«Дворец культуры «Шахтер» - самое узнаваемое и самое красивое здание в городе, каждый элемент которого нужно сохранить при капитальном ремонте. Здесь занимаются творчеством и дети и молодежь, и мы, люди старшего поколения, находим здесь дело по душе. Все значимые мероприятия в районе проводятся на сцене «Шахтера», и конечно, все с нетерпением ждем обновления нашего Дворца культуры.Уверены, что наш единственный культурно-досуговый центр в городе станет еще большим местом притяжения всех любителей и поклонников культуры и искусства», - делится участница фольклорного ансамбля «Агсуурга» Надежда Галданова.

Фото: minkultrb.ru
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