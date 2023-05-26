Общество 26.05.2023 в 09:57

Улан-Удэ бьет рекорды по количеству построенного жилья

За 4 месяца в столице Бурятии ввели в эксплуатацию более 3 тысяч квартир
A- A+
Текст: Константин Воронов
Улан-Удэ бьет рекорды по количеству построенного жилья
В январе-апреле 2023 года в Бурятии введены в эксплуатацию 893 жилых дома (3057 квартир) общей площадью 208 тыс. кв. метра. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем сданного в эксплуатацию жилья увеличился в 1,7 раза, сообщает Бурятстат.

Население за счет собственных и заемных средств построило жилые дома общей площадью 89 тыс. кв. метра, что составило 42,8 % общего объема введенного в республике жилья. Из них 21 тыс. кв. метра – на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства.

Среди муниципальных образований республики в жилищном строительстве лидирует Улан-Удэ, где было введено 70% жилья от сданного в эксплуатацию по республике в целом. За городом следуют Иволгинский (9,7%), Тарбагатайский (5,3%), Кабанский (3,2%) и Заиграевский (2,5%) районы.


Фото: «Номер один», инфографика: Бурятстат
Теги
жилье строительство

Все новости

В Улан-Удэ 20-летний закладчик получил 8 лет «строгача»
26.05.2023 в 11:15
В Бурятии пожилые водители устроили два ДТП
26.05.2023 в 10:29
В Бурятии уничтожат весь заболевший бруцеллезом скот
26.05.2023 в 10:10
Улан-Удэ бьет рекорды по количеству построенного жилья
26.05.2023 в 09:57
В Бурятии выявлен очаг бруцеллёза
26.05.2023 в 09:21
В Бурятии ребенок попал под поезд
26.05.2023 в 09:03
Перевод на другую работу
26.05.2023 в 09:00
Водители Бурятии все меньше официально оформляют ДТП
26.05.2023 в 06:00
В Гусиноозерске начался капремонт районного дома культуры «Шахтер»
25.05.2023 в 17:31
В Улан-Удэ осужден горожанин, избивший до смерти жену
25.05.2023 в 16:48
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 мая

Читайте также
Перевод на другую работу
Обязательно ли согласие работника?
26.05.2023 в 09:00
Водители Бурятии все меньше официально оформляют ДТП
Участники аварий все чаще решают вопросы урегулирования ущерба без гаишников
26.05.2023 в 06:00
В Гусиноозерске начался капремонт районного дома культуры «Шахтер»
ДК города шахтеров и энергетиков не ремонтировался 65 лет - с самого момента постройки
25.05.2023 в 17:31
В Улан-Удэ осужден горожанин, избивший до смерти жену
Семейная трагедия произошла 2 января на фоне алкогольного опьянения
25.05.2023 в 16:48
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru