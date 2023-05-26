Улан-Удэ бьет рекорды по количеству построенного жилья

Среди муниципальных образований республики в жилищном строительстве лидирует Улан-Удэ, где было введено 70% жилья от сданного в эксплуатацию по республике в целом. За городом следуют Иволгинский (9,7%), Тарбагатайский (5,3%), Кабанский (3,2%) и Заиграевский (2,5%) районы.





В январе-апреле 2023 года в Бурятии введены в эксплуатацию 893 жилых дома (3057 квартир) общей площадью 208 тыс. кв. метра. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем сданного в эксплуатацию жилья увеличился в 1,7 раза, сообщает Бурятстат.Население за счет собственных и заемных средств построило жилые дома общей площадью 89 тыс. кв. метра, что составило 42,8 % общего объема введенного в республике жилья. Из них 21 тыс. кв. метра – на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства.Фото: «Номер один», инфографика: Бурятстат