«Ростелеком» модернизировал систему видеомониторинга лесных пожаров в Бурятии

«С помощью видеокамер мы можем оперативно обнаружить лесной пожар и ликвидировать его на малых площадях. Благодаря этому эффективность тушения лесных пожаров у нас выше по сравнению с соседними регионами», — отметил заместитель председателя правительства Бурятии Петр Мордовской.





«Наши специалисты подключили камеры к системе “Лесохранитель” по оптическим линиям связи или с помощью беспроводных LTE-модемов. Благодаря этому видео в режиме онлайн поступает на мониторы диспетчерского пункта "Авиалесоохраны". Цифровые технологии помогают оперативно выявлять палы и пожары, чтобы быстрее ликвидировать их и не дать огню распространиться на большие площади», — рассказал директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Здаров.





В Бурятии «Ростелеком» дополнительно установил еще десять камер для системы видеомониторинга «Лесохранитель», которая помогает оперативно находить лесные пожары. Новое оборудование появилось в Буйском, Куйтунском, Витимском, Джидинском, Еравнинском, Хандагатайском, Закаменском, Кижингинском и Ангоянском лесничествах.Как сообщили в пресс-службе компании, всего в регионе установлено 40 камер, которые помогают круглосуточно дистанционно обнаруживать очаги возгораний на площади около 8 млн га. Оборудование установлено на высоте более 70 метров, в его обзор попадает местность в радиусе 50 километров: лес, сельхозугодья, окраины населенных пунктов.Оборудование автоматически отслеживает любое задымление, с высокой точностью фиксирует координаты очага возгорания и передает сигнал в диспетчерскую службу АУ РБ «Забайкальская база авиационной охраны лесов». Затем дежурный смены отправляет сообщение сотрудникам лесхозов и лесничеств.Система четвертый год охраняет лесной фонд, природные богатства и экологию Байкальского региона.«Видеомониторинг на деле доказал свою эффективность. С его помощью только за прошлый год наши сотрудники обнаружили 46 лесных пожаров, что составляет 13% от общего количества возгораний или каждый седьмой пожар. В этом году камеры видеонаблюдения обнаружили 28 потенциально опасных объектов — мест выжигания сухой травы и мусора, а также зафиксировали 7 лесных пожаров», — рассказал Григорий Сердюков, руководитель АУ РБ «Забайкальская база авиационной охраны лесов».Видеокамеры позволяют заметить любое задымление днем и ночью в любых погодных условиях. Изображение можно дистанционно увеличить в 30 раз, а дополнительная функция «Цифровой антитуман» и адаптивная подсветка автоматически включаются с наступлением темноты и плохой видимости.Фото: предоставлено компанией «Ростелеком»