С блогеров Бурятии спросят по-взрослому

«Номер один» уже не раз писал о блогерах Бурятии, рекламировавших весьма сомнительные схемы и финансовые пирамиды. Часто из-за такой рекламы доверившиеся им люди теряли деньги. Сейчас в Центробанке намерены ввести ответственность для блогеров и телеграм-каналов, оказывающих своим подписчикам медвежьи финансовые услуги.О том, что необходимо усилить ответственность за незаконные инвестиционные советы, заявил РИА Новости глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, член совета директоров Центробанка Михаил Мамута.«Не сказать, чтобы массово, но поступают жалобы. К сожалению, часто люди, которые называют себя инвестсоветниками, ими не являются, то есть не являются участниками СРО (саморегулируемых организаций) финрынка и не входят в реестр инвестиционных советников, который ведет Банк России, — сказал Мамута. — Люди следуют каким-то советам телеграм-каналов, часто анонимных, вообще неизвестных людей либо советам как бы гуру».По его словам, доверившиеся им люди теряют деньги, после чего жалуются в прокуратуру и полицию. Часто в жалобах россияне признаются: «Я, следуя совету такого-то блогера или такого-то телеграм-канала, купил что-то и в итоге все потерял, мои деньги делись неизвестно куда», продолжил член правления ЦБ. Регулятор обсуждает вопрос с коллегами из иных ведомств.Мамута счел, что пока полноценно не заработал институт инвестсоветников, его следует улучшить. Банк России также выступает в поддержку инициативы, согласно которой будет запрещено привлекать средства россиян в компании, не находящиеся под надзором регулятора, «потому что по-другому это не победить». Еще одним важным фактором решения проблемы он назвал постоянную просветительскую работу в области инвестграмотности.«Номер один» регулярно поднимает проблему обмана доверчивых жителей Бурятии со стороны различных блогеров. Например, пару лет назад мы рассказывали об истории девушки, которая, следуя совету популярного блогера, решила заработать на инвестициях. Она прошла по ссылке в телеграм-канал - и началось.- Там была закрытая группа с 72 тыс. подписчиков и реклама с июня. В этой группе тот самый инвестор Дмитрий. Конечно, я упомянула промокод, о котором сказала блогер. Дмитрий ознакомил с условиями «работы».Все, что требовалось от девушки, это внести «депозит», далее Дмитрий обещал «свою работу». Минимальная сумма вложения – 50 тыс. рублей.С нее она и начала, внеся сумму на указанные реквизиты. Гарантией того, что ее не обманут, для нее было, во-первых, доверие к блогеру, а во-вторых, уверения пресловутого инвестора: «За гарантию и качество можете не переживать, в случае какого-либо форс-мажора полностью компенсирую сумму вашего вложения, я очень дорожу вашей репутацией. Я в этой сфере более семи лет».Спустя несколько часов после перевода денег Дмитрий сообщил радостную весть: «Инвестиция прошла успешно, ваша прибыль составила 7 654 доллара. Давайте карту». Однако когда обрадованная девушка переслала номер карты, Дмитрий заявил, что для получения выигрыша необходимо оплатить 13% налога – порядка 60 тыс. рублей. «Клиент всегда этот налог платит, так как мы работаем под кодексом РФ».Заподозрив неладное, она перечислять налог не стала, а потребовала вернуть ее деньги обратно. Но было уже поздно. Вскоре ее заблокировали.Позже девушке удалось связаться с еще шестью пострадавшими. Все они «имели счастье» пообщаться с «опытным инвестором» Дмитрием и так же, отдав ему свои сбережения, остались ни с чем.И таких историй полно. Конечно, далеко не все блогеры, работающие в этой сфере – мошенники. Есть немало тех, кто, наоборот, пытается предостеречь от нежелательных последствий и советует хорошенько подумать, прежде чем отправлять кому-то деньги.Тем не менее далеко не все следуют этим советам. А значит, государству действительно пора задуматься о том, как минимизировать угрозу со стороны мошенников.Как рассказал нам финансовый аналитик Александр Доржиев, Федеральный закон 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» уже запрещает раздавать инвестиционные советы лицам, не имеющим статуса инвестиционного советника. То есть закон есть, но его требования блогеры и каналы игнорируют или обходят.- Почему нужна ответственность? В любой сфере экономики существует информационная асимметрия, когда клиенты информированы гораздо меньше предпринимателей. В силу низкой грамотности населения эта проблема наиболее заметна на финансовых рынках, где незнанием клиентов успешно пользуются недобросовестные бизнесмены. С этим, несомненно, надо бороться. Но закручиванием гаек в отношении лишь одной стороны успеха не добиться. Необходимо также вести разъяснительную деятельность среди граждан, но это процесс длительный, а эффект от него отложенный. Поэтому почти никому он неинтересен, - отмечает Александр Доржиев.Что касается добросовестных блогеров, то, по мнению аналитика, новые меры на них никак не отразятся. Поскольку они всегда предупреждают о том, являются ли они инвестиционными советниками в соответствии с законодательством, и уведомляют о возможных рисках на рынке.- К сожалению, таких блогеров крайне мало. Между деньгами и совестью современный человек выбор чаще делает в пользу первого, - говорит Александр Доржиев. - Знаю немало блогеров, которые не гнушаются рекламировать аферистов либо сами таковыми являются. Могу с уверенностью сказать, что их подавляющее большинство. И это проблема.Таким образом, новые меры Центробанка заставят многих, мечтающих о наживе блогеров задуматься, прежде чем рекламировать сомнительные услуги. Но проблему это не решит. Ведь мошенники никуда не денутся до тех пор, пока люди им доверяют.Фото: «Номер один»