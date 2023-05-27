Улан-удэнцы осваивают новые навыки, чтобы помогать военным из Бурятии

- Когда я узнал, что нашим бойцам нужна помощь, направил свои умения в другое русло. Со временем у меня появилось еще три принтера. Мое увлечение фигурками стало началом того, что я начал заниматься 3D-печатью, - рассказывает Игорь.





- В неделю могу сделать около 500 - 600 комплектов - хвостовиков и накольников. Если заказов становится меньше, могу позволить себе освоить что-то другое, как раз недавно освоил сбросы для дронов. Сейчас заказов стало меньше, думаю постараться собрать дрон. У военных большая потребность в дронах, но закупать их дорого. «Мавик» стоит около 300 тысяч, но на самом деле электроника для дрона обойдется в 20 тысяч, - рассказывает волонтер.





Студент четвертого курса Колледжа железнодорожного транспорта по специальности «сварочное производство» Роман Титов говорит, что на сварку одной печи уходит примерно час, на чертеж и распил железа - еще минут 40.







- Сейчас практически каждый день к нам приходят ребята, кто собирается на СВО, мы выдаем им все необходимое – берут сразу несколько комплектов, для тех, кто уже там, - говорит волонтер Татьяна Фаламова.





Неравнодушные жители республики варят мини-печи, изготавливают пластиковые детали для снарядов, шьют вещи для бойцов на спецоперации, пишут письма со словами поддержки. «Номер один» встретился с волонтерами и узнал, что их побудило помогать нашим военным.Студент Байкальского колледжа туризма и сервиса, обучающийся по специальности «Поварское и кондитерское дело» Игорь Харитонов год назад наладил производство пластиковых деталей для снарядов.Мы спрашиваем у Игоря, что привело его в 3D-печать, да еще такую специфическую – детали для снарядов.Парень рассказал, что моделированием увлекается с детства: собирал различные фигурки, танки. Первый 3D-принтер любителя игрушек – фотополимерный, как раз для печатания фигурок.В свободное от учебы и работы время молодой человек занимается 3D-печатью. Первый заказ от военных был на 20 ампульниц (кейс для хранения ампул).- Стало интересно, что это такое. Потом начали заказывали хвостовики и прочее. С каждым днем заказов становилось больше, просили самые разные вещи, - вспоминает Игорь начало своего волонтерского пути.Сейчас студенту под силу изготовить хвостовики на снаряды, накольники, ампульницы, защитные пластины для глаз, сбросы для квадрокоптеров.- Ампульницы – это кейс, куда вставляются ампулы. Промедольницы – кейсы для обезболивающих, их дают бойцам. Когда военный ранен, он нажимает кнопку на кейсе, шприц выскакивает уже с лекарством, раненому остается только поставить себе укол. Даже в состоянии болевого шока можно вытащить одной рукой и воспользоваться. Хвостовики помогают снаряду точнее попадать в цель за счет улучшения аэродинамики. Их перед отправкой испытывали на полигоне, с расстояния 300 метров можно попасть в люк танка. Накольники – механизм, состоящий из трех деталей, который играет роль взрывателя, то есть накольник – часть снаряда, без которой снаряд, сброшенный с дрона, не взорвется. Сброс крепится к квадрокоптеру, из него вылетают снаряды, - разъясняет Игорь назначение изделий.Пластик и электронику для производства студент заказывает в интернет-магазинах, покупает преимущественно на собственные деньги. Периодически парень получает финансовую помощь от группы «В помощь землякам 03», которую курирует волонтер Денис Леонов, а также переводы от военных.По словам умельца, к существующим дронам у военных немало замечаний. Так, у дронов-разведчиков открытые лопасти.- Если боец не умеет хорошо управлять дроном, тот будет цепляться за ветви и в результате может упасть, не долетев до цели. Поэтому нужны корпуса с закрытыми лопастями. Также бойцам необходимы дроны для доставки грузов средней тяжести, обдумывается вариант медицинского дрона, - объясняет специфику техники наш собеседник.Если поначалу, когда заказов было немного, Игорь контролировал процесс печати сам, сейчас он может отлучиться по делам, а техника работает самостоятельно – штампует и сбрасывает готовые изделия.- Мой сын – настоящий перфекционист, всегда все старается сделать идеально. Если получает деньги на работу, всегда делает скриншоты, отчитывается за все расходы. Недавно Игорь купил новые инструменты, в том числе паяльник, - отмечает мама волонтера Светлана Харитонова.Сейчас Игорь будет рад финансовой помощи для закупки пластика, деталей. Также парень принимает аккумуляторы от старых телефонов – они идут на сбросы для дронов.- Я как-то от телефона припаял аккумулятор, так они даже лучше, чем те, которые покупаем. У меня есть «лягушка» - аппарат, «оживляющий» аккумуляторы, ставлю потом на зарядку и он становится рабочим, - говорит Игорь Харитонов.В микрорайоне Вагжанова Арсалан Сакияев наладил производство мини-печей «Ракета». Варить печи Арсалан начал с конца января, когда его об этом попросила Елена Быкова, один из лидеров местной волонтерской организации.- Печи я начал варить из своего металла, потом мне позвонила девушка-волонтер, дала материал, я из него сделал 13 печей. Сейчас металлом безвозмездно снабжает «Забайкальское горнорудное предприятие». Кроме металла организация нам дает инструменты, расходные материалы, сварочные аппараты, сверлильный станок, выдали торцовочную пилу, отрезные диски, электроды и многое другое. Помогают и местные жители: приносят защелки, шарниры, язычки, - перечисляет мужчина дарителей.Вот уже три месяца Арсалану помогают студенты Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта: шесть человек проходят у него практику.Студенты прекрасно понимают, что безопасность при сварочных работах – на первом месте, поэтому работают в полной экипировке: сварочной робе, масках, крагах, очках, перчатках. Все это также предоставил благотворитель.Печи добровольцы делают из металла толщиной 80 мм. Вес готовой печи из такого металла – 10 кг. Ранее Арсалан варил печи из железа на 100 мм, но они оказались слишком увесистыми – 15 кг, носить их тяжело даже мужчинам.- Изначально печи были высотой 550 мм, уменьшили до 400 мм. Эти печи мобильные, их легко собрать и разобрать. На «Ракете» можно готовить еду, чай вскипятить, греться. Такие делали еще во времена Афгана, - рассказывает мастер.В планах у нашего собеседника было и изготовление кошек – они используются для эвакуации раненых с поля боя. Однако для этого нужны более мощные сети.Арсалан Сакияев и студенты колледжа изготовили и передали бойцам более 100 печей.Если мужчины-волонтеры занимаются сложной и тяжелой работой, то женщины нашли себя в пошиве разных вещей для нужд бойцов. Неравнодушные жительницы микрорайона Вагжанова собираются в магазине «Водолей» и занимаются пошивом одежды для военных.В частности, волонтеры шьют пятиточечники, подсумки, банданы, балаклавы, шапки, жилетки, опознавательные повязки, плащ-палатки, плетут маскировочные сети, а также закупают носки, трусы, футболки, майки, хозтовары, продукты, медикаменты.- Все началось в августе, когда мы стали шить опознавательные повязки. В сентябре всего человек десять было волонтеров, сейчас 15 приходят постоянно: кроят, шьют, плетут сети.Осенью волонтеры оказывали помощь мобилизованным – помогали им вещами, необходимыми в зоне спецоперации.На наш вопрос о том, где женщины научились шить, они ответили, что кто-то шил и раньше, а кто-то обучился этому с нуля, так же как и плетению маскировочных сетей. Сейчас маскировочные сети женщины плетут быстро – на то, чтобы сплести из джута основу сети, уходит примерно два часа, а на обвязку – полтора часа, при условии, что работает один человек. Если волонтеров несколько, процесс ускоряется.- Маскировочные сети востребованы всегда. Зимой шили из тюля, сейчас из ткани защитного цвета. Всего мы сплели примерно 200 сетей, - говорит волонтер Серафима Ланина.Все добровольцы верят в победу наших бойцов. А еще приглашают всех неравнодушных присоединиться к ним и отмечают, что чем больше рук, тем больше военнослужащих почувствуют любовь и заботу вдали от малой родины.Фото: «Номер один»