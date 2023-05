Рокеры из Улан-Удэ завоевывают фанатов по всему миру

- По образованию я эколог, работаю научным сотрудником на заводе. Когда был маленьким, родители отдали меня на вокал. Потом пошел в музыкальную школу. Окончил ее с отличием и забросил музыку на длительный период. Спустя время случайно получилось, что в один прекрасный день я начал играть на гитаре и больше всего понравилось играть именно на басу. В 2019 году я заметил Earon Fox на концерте в Иркутске, а затем познакомился с солистом, показал свои треки и меня взяли в состав, - рассказывает иркутский бас-гитарист Александр Булгаков.





В мае в Иркутской области и Бурятии отыграли Siberian Core Gig - фестиваль живой музыки в стиле современного металла, где собрались группы из Иркутска, Улан-Удэ и Читы. Одни из организаторов фестиваля – улан-удэнские музыканты Earon Fox. Молодые люди поделились о том, как при помощи различных онлайн-площадок они находят фанатов по всему миру, сохраняют связь с рокерами в других городах, распространяют треки на английском и русском языках и без всякой поддержки продвигают свое творчество, оставаясь верными своим принципам.Ярких зазывающих афиш с улан-удэнской группой Earon Fox не увидишь на автобусных остановках и театральных тумбах. Ребята не выступают в местных кабаках, и их редко можно встретить в списке исполнителей на локальных фестивалях - на тот же «Голос кочевников» группа еще не попадала, а на UU Sound они выступили один раз. Тем не менее их композиции постепенно распространяются далеко за пределами Бурятии, охватывая все новые и новые страны. Все дело в том, что преданные своей идее Earon Fox исполняют треки в непростом жанре – тяжелый рок, а песни поют в основном на английском языке.- В нашей республике в целом трудно идут дела с продвижением музыки, не говоря уже о тяжелом роке. Поэтому мы решили взять ориентир на зарубежный рынок. Пишем музыку, выкладываем ее на различные платформы. В принципе, результаты с этого уже имеем - у нас большая география прослушивания. За прошедший апрель наши треки помимо России больше всего слушали в США, Беларуси, Украине, Великобритании, Казахстане, Словении, Молдове, Канаде, Германии и Польше. Статистику прослушивания треков можно посмотреть на онлайн-сервисах. Большая часть песен записана на английском языке, но совсем скоро у нас выйдет альбом и на русском, - рассказывает солист и создатель группы, улан-удэнец Сергей Лисовой.Рок-группу Earon Fox Сергей Лисовой основал в 2017 году. Хард-рокеры придерживаются направления под названием «мелодик металкор» – это гибридный музыкальный жанр, находящийся на стыке экстремального метала и хардкор-панка, но с более мелодичным звучанием. Песни улан-удэнских исполнителей можно отыскать, например, на американском медиапроигрывателе Pandora, французском интернет-сервисе Deezer, норвежской площадке Tidal и т. д. Из более распространенных для нашей страны сервисов их можно послушать на «Яндекс музыке», «ВК музыке», YouTube music, Apple Music, Tik Tok. Благодаря этой возможности ребята сейчас не думают уезжать в мегаполисы, так как, по их словам, в этом нет острой необходимости – развивать творчество теперь можно из любой точки мира.- Почему выбрали тяжелый рок? Потому что он самый честный. Там поднимаются темы, которые в обычной попсе не встретишь. От этого интересно. Мне рок нравился с самого детства, он задевал струны моей души даже когда я был маленьким и слушал такие песни по радио. Да, из-за жанра есть ограничения, так как не можем попасть на многие фестивали, в том числе на местные. Но все же стоит помнить, что весь остальной мир слушает рок, - добавляет он.Свою музыку они записывают и продвигают на чистом энтузиазме в свободное от основных профессий время. Музыканты признаются, что от зарубежных фанатов часто получают больше обратной связи и положительных отзывов.- Мы веселимся, когда читаем отзывы из-за границы: «Ого, вы что, из России? Как хорошо поете на английском!». А смотрим отзывы от российских фанатов, и там пишут что-нибудь в духе: «Ну у вас и акцент!». В такие моменты становится забавно, думаешь, ну и кто здесь придирается? - делится солист Earon Fox.Конечно, распространение в Сети не исключает любви рокеров к живым концертам и встреч с фанатами. Ребята десятки раз исполняли свои треки в соседнем Иркутске и два раза давали концерты в Улан-Удэ. По словам музыкантов, это связано с тем, что в нашем городе практически нет подходящих площадок для выступлений. Стоит отметить, репетиционная точка с подходящим оборудованием и условиями в городе тоже только одна – она находится в ДК «Рассвет», расположенном в отдаленном микрорайоне Восточный.К слову, состав группы делится на иркутян и улан-удэнцев. Так вышло, что в Бурятии очень мало музыкантов, поэтому Сергей решил взять в команду ребят из другого региона. И поэтому репетиции у Earon Fox нередко тоже проходят «на удаленке», а затем они встречаются в одном городе и уже все вместе прогоняют программу перед выступлением. В обычной жизни парни работают в разных сферах. Пока музыка – их хобби, но относятся они к ней со всей серьезностью и мечтают развивать творчество дальше. Интересно, что все они связаны с музыкой с самого детства.Гитарист группы Алексей Ященко проживает в Улан-Удэ, трудится в сфере рекламы, а также увлекается автомобилями. В детские годы учился в музыкальной школе, играл на классических инструментах. Как признается, рок открыла ему старшая сестра, которая любила слушать группу «Ария». После нее он открыл для себя музыку Metallica, потом Stigmata, а затем начал играть на гитаре. Как признается, он нередко слушает музыку других жанров, но именно тяжелый рок оказался ему ближе всех.- Я начал играть на барабанах семь лет назад, научился самостоятельно. Сейчас преподаю игру на них. В целом вся моя жизнь тесно переплетена с музыкой, так как еще играю в иркутской группе The Kobra. Несколько лет назад я посетил концерт в Улан-Удэ и познакомился с Earon Fox, стал тоже выступать вместе с ними. Радуюсь приезжать к вам, в Улан-Удэ. хотелось бы, конечно, почаще. Сейчас мы в процессе, чтобы дальше развивать свое творчество и начать зарабатывать хорошие деньги на этом,- делится планами иркутский барабанщик Максим Кударяшев.Что касается солиста Сергея Лисового, он рассказал, что его бабушка была музыкальным работником в детском саду и решила записать внука на уроки по игре на фортепиано. Позднее он самостоятельно освоил гитару и вокал, а затем и экстремальный вокал.- Тексты пишу сам, почти все они о событиях, которые я пережил. Сам учился в гимназии № 14 в лингвистическом классе, благодаря этому могу сочинять и исполнять песни на английском. Еще когда учился в университете, я посетил Америку по программе Work and travel - это тоже помогло в знании языка. Университет я бросил, так как мне не понравилась специальность и понял, что это не мое. Раньше у меня была своя репетиционная студия Black Jack, она просуществовала три года, но закрылась, так как в Улан-Удэ осталось совсем мало групп, а новые не появлялись. Затем зарабатывал в других сферах: барменом, преподавателем игры на гитаре. Сейчас работаю в магазине Apple storeв, - говорит солист Сергей Лисовой.Фестиваль Siberian Core Gig ребята придумали совсем недавно, в прошлом году. Как рассказывает Сергей Лисовой, это произошло спонтанно – группа вновь побывала на концерте в Иркутской области, обменялась контактами с кучей музыкальных групп. Когда решили поделиться фотографиями с концерта, пришла идея о том, чтобы всех хард-рок-исполнителей объединить в одном сообществе в социальных сетях. Идею охотно поддержали другие коллективы.- Сначала группа задумывалась как объединение музыкантов, которые будут друг другу помогать: советом, возможностями, с организацией выступлений, обозрением релизов друг друга. А потом в ходе общения родилась идея создать чисто сибирский металл-фестиваль, - отмечает Лисовой.Первый концерт прошел в Иркутске в январе этого года. Он собрал немного народу, но отыграли рокеры со всей душой. На ошибках второго концерта решили провести продолжение фестиваля, но уже в Улан-Удэ. В нашем городе тусовка исполнителей и фанатов рока собралась в Club 69.На Siberian Core Gig 2 помимо Earon Fox пришли с выступлением старожилы местных тусовок Call me Vegas, приехали иркутяне The Kobra и Parazelsus, а также рокеры из Читы One last day. В целом собралось порядка 120 фанатов в разноцветной одежде. Было видно, что в основном люди знакомы друг с другом – кто-то посещает концерты уже не первый год и по-свойски здоровается с исполнителями.К началу выступлений бывалые рок-фанаты сразу заняли место непосредственно перед сценой, пока другие присели за столиками в зале. С первого аккорда группа фанатов превратилась в ликующую толпу – под рев музыкальных инструментов люди начали раскачиваться и «гроуллить» вместе с солистами. Забавный факт: когда человек не удерживался на ногах и падал в кричащей толпе, со всех сторон к нему подлетали другие фанаты и быстро ставили обратно на ноги. Это негласное правило проведения рок-концертов, чтобы люди повеселились, но никто не покалечился.Фестиваль отгремел, и ребята Earon Fox поделились, что впереди у них презентация нового альбома. Совсем скоро фанаты смогут послушать полюбившийся мелодик-металкор на русском языке. Кроме того, в планах хард-рокеров и дальше поддерживать рок-тусовку и развивать Siberian Core Gig. Вероятно, теперь это станет новой ежегодной традицией и, будем надеяться, в нашей республике появится на еще одно яркое событие больше.- Вообще, все говорят, что рокеры - самые добрые и душевные ребята. Это как раз потому, что весь свой накопленный негатив они выражают в тяжелой музыке, а не на какого-нибудь прохожего на улице, случайно наступившего на ногу. Причем это касается как исполнителей, так и их фанатов. Поэтому наша тусовка открыта для всех и каждого, - заключает Сергей Лисовой.Фото: «Номер один»